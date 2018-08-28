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Постер к 1-му сезону телешоу Барбершоп
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Барбершоп Сезоны Сезон 1

The Shop 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 августа 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон телешоу «Барбершоп»

В 1-м сезоне шоу «Барбершоп» Леброн Джеймс, Снуп Догг, Джон Стюарт и другие звезды собираются в барбершопе, чтобы откровенно поговорить о спорте, музыке, поп-культуре и многом другом. Звезды баскетбола Бен Симмонс, Виктор Оладипо и Мо Бамба рассказывают о начале своей карьеры. Елена Делле Донн говорит об инциденте с Сереной на открытом чемпионате США, а также упоминает о разных критериях в мужском и женском спорте. Леброн рассказывает о том, что считает самой большой проблемой, а также самым большим своим достижением. Дрейк рассказывает о детстве, отцовстве и о создании нового альбома. Все это время Бен и Леброн стригутся.

Список серий 1-го сезона телешоу «Барбершоп» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Оделл Бекхэм-младший, Майкл Беннетт, Джеррод Кармайкл, Снуп Догг, Дрэймонд Грин, Элвин Камара, Кэндис Паркер, Винс Стейплз, Джон Стюарт Odell Beckham, Jr., Michael Bennett, Jerrod Carmichael, Snoop Dogg, Draymond Green, Alvin Kamara, Candace Parker, Vince Staples, Jon Stewart
Сезон 1 Серия 1
28 августа 2018
Мо Бамба, Елена Делле Донн, Дрейк, Виктор Оладипо, Бен Симмонс Mo Bamba, Elena Delle Donne, Drake, Victor Oladipo, Ben Simmons
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2018
Мэри Дж. Блайдж, Крис Бош, Айс Кьюб, Тодд Герли, Джимми Киммел, Нас, Лена Уэйт Mary J. Blige, Chris Bosh, Ice Cube, Todd Gurley, Jimmy Kimmel, Nas, Lena Waithe
Сезон 1 Серия 3
21 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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