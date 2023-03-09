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Постер к 6-му сезону телешоу Барбершоп
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Киноафиша Сериалы Барбершоп Сезоны Сезон 6

The Shop 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 9 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 6-й сезон телешоу «Барбершоп»

В 6-м сезоне шоу «Барбершоп» знаменитости встречаются друг с другом в барбершопе и откровенно говорят обо всем, что их волнует. Нередко гости проекта затрагивают актуальные темы, которые касаются большинства зрителей. Они рассказывают, как преодолели себя в острые моменты жизни, как справились с одиночеством и поражениями, перебороли депрессию и вновь обрели себя. Инициатором проекта стал один из самых известных современных спортсменов Леброн Джеймс, который попытался воссоздать ту приятную атмосферу непринужденной болтовни, что и сам нередко наблюдал в подобных барбершопах.

Список серий 6-го сезона телешоу «Барбершоп» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Стефон Диггс, Райан Гарсия, Кейн Браун, Дези Бэнкс Stefon Diggs, Ryan Garcia, Kane Brown, Desi Banks
Сезон 6 Серия 1
9 марта 2023
Рич Пол, Друски, Кордэ, Стив Стаут Rich Paul, Druski, Cordae, Steve Stoute
Сезон 6 Серия 2
23 марта 2023
Джей Ар Смит, Хлоя Бэйли, Чайни Огвумике, Кения Баррис J.R. Smith, Chloe Bailey, Chiney Ogwumike, Kenya Barris
Сезон 6 Серия 3
6 апреля 2023
Тейана Тейлор, Бэбифейс, Эллисон Феликс, Табита Браун, Бобби Сотни Teyana Taylor, Babyface, Allyson Felix, Tabitha Brown, Bobby Hundreds
Сезон 6 Серия 4
20 апреля 2023
Дамсон Идрис, ДаБэби, Хебру Брантли, Кэтлин Охаши Damson Idris, DaBaby, Hebru Brantley, Katelyn Ohashi
Сезон 6 Серия 5
4 мая 2023
Девин Хейни, Ти Гризли, Амин Джозеф, ХаХа Дэвис Devin Haney, Tee Grizzley, Amin Joseph, HaHa Davis
Сезон 6 Серия 6
18 мая 2023
Шенси, Дж.Б. Смув, Вуд Харрис, Доминик Фишбэк Shenseea, J.B. Smoove, Wood Harris, Dominique Fishback
Сезон 6 Серия 7
1 июня 2023
Chris Paul, Ty Lue, LaKeith Stanfield, Killer Mike
Сезон 6 Серия 8
15 июня 2023
График выхода всех сериалов
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