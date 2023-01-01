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The Shop
18+
Год выпуска
2018
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
HBO
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18+
Смотрите за 1
Список сезонов телешоу «Барбершоп»
Сезон 1 / Season 1
3 эпизода
28 августа 2018 - 21 декабря 2018
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
1 марта 2019 - 7 февраля 2020
Сезон 3 / Season 3
2 эпизода
7 марта 2020 - 30 октября 2020
Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов
28 мая 2021 - 29 октября 2021
Сезон 5 / Season 5
8 эпизодов
4 марта 2022 - 20 декабря 2022
Сезон 6 / Season 6
8 эпизодов
9 марта 2023 - 15 июня 2023
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