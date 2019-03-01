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Постер к 2-му сезону телешоу Барбершоп
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Киноафиша Сериалы Барбершоп Сезоны Сезон 2

The Shop 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
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О чем 2-й сезон телешоу «Барбершоп»

Во 2-м сезоне шоу «Барбершоп» гостями Джеймса Леброна стали Энтони Дэвис, Мик Милл, Джеррод Кармайкл и Джейми Фокс. Рэп-исполнитель Трэвис Скотт, актер Дон Чидл, Сет Роген, баскетболист Лонзо Болл и Джимми Айовин приходят в барбершоп, чтобы обсудить баскетбол, музыку и кинематограф. Кевин Лав, Пол Ривера, Лил Нас Икс присоединяются к Маверику Картеру, чтобы поговорить о работе в комедийном жанре, депрессивных состояниях и спорте. Вместе с Картером в выпуске появятся Меган Рапино, Вупи Голдберг и Сью Берд. У каждого гостя есть свои удивительные истории из профессиональной и личной жизни.

Список серий 2-го сезона телешоу «Барбершоп» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Антонио Браун, Джеррод Кармайкл, 2 Чейнз, Энтони Дэвис, Джейми Фокс, Мик Милл Antonio Brown, Jerrod Carmichael, 2 Chainz, Anthony Davis, Jamie Foxx, Meek Mill
Сезон 2 Серия 1
1 марта 2019
Лонзо Болл, Дон Чидл, ДеАндре Хопкинс, Джимми Айовин, Сет Роген, Трэвис Скотт, Фаррелл Уильямс Lonzo Ball, Don Cheadle, DeAndre Hopkins, Jimmy Iovine, Seth Rogen, Travis Scott, Pharrell Williams
Сезон 2 Серия 2
4 мая 2019
Кевин Харт, Роб Гронковски, Кевин Лав, Си Джей МакКоллум, Чарламаг - Бог, Лил Нэс Икс Kevin Hart, Rob Gronkowski, Kevin Love, CJ McCollum, Charlamagne tha God, Lil Nas X
Сезон 2 Серия 3
3 сентября 2019
Гэвин Ньюсом, Джеррод Кармайкл, Рик Рубин, Билл Хейдер, Шон Комбс, Демар Дерозан, Рич Пол, Эд О’Бэннон, Кэтлин Охаши, Дайана Таурази Gavin Newsom, Jerrod Carmichael, Rick Rubin, Bill Hader, Sean Combs, Demar Derozan, Rich Paul, Ed O'Bannon, Katelyn Ohashi, Diana Taurasi
Сезон 2 Серия 4
25 октября 2019
Уилл Смит, Мартин Лоуренс, СиСи Сабатия, Чэнс Рэпер Will Smith, Martin Lawrence, CC Sabathia, Chance the Rapper
Сезон 2 Серия 5
14 декабря 2019
Меган Рапино, Вупи Голдберг, Сью Бёрд, Стейси Абрамс, Малкольм Дженкинс, Хасан Минхай Megan Rapinoe, Whoopi Goldberg, Sue Bird, Stacey Abrams, Malcolm Jenkins, Hasan Minhaj
Сезон 2 Серия 6
7 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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