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Постер к 4-му сезону телешоу Барбершоп
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Киноафиша Сериалы Барбершоп Сезоны Сезон 4

The Shop 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 28 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 4-й сезон телешоу «Барбершоп»

В 4-м сезоне шоу «Барбершоп» бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама присоединяется к Леброну Джеймсу и Маверику Картеру, чтобы поговорить о спорте, политике и многом другом в преддверии выборов 2020 года. В следующем выпуске гостями проекта становятся музыкальный магнат Jay-Z, рэпер Bad Bunny, Ннека Огвумике из WNBA и исполнительный директор Пол Ривера. Также посетителями барбершопа стали Дэвид Бекхэм, Джеймс Корден, Савити и Ивонн Орджи. У каждого в запасе есть немало животрепещущих тем и удивительных историй. Многие даже готовы приоткрыть завесу тайны и ответить на самые интимные вопросы.

Список серий 4-го сезона телешоу «Барбершоп» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Джей-Зи, Ннека Огвумике, Плохой Банни Jay-Z, Nneka Ogwumike, Bad Bunny
Сезон 4 Серия 1
28 мая 2021
Том Брэди, Кид Кади, Челси Хэндлер, Дрэймонд Грин Tom Brady, Kid Cudi, Chelsea Handler, Draymond Green
Сезон 4 Серия 2
25 июня 2021
Трэй Янг, DJ Khaled, Мик Милл, Джемеле Хилл, Чейз Янг Trae Young, DJ Khaled, Meek Mill, Jemele Hill, Chase Young
Сезон 4 Серия 3
30 июля 2021
Джейсон Судейкис, Кармело Энтони, Джек Харлоу, Киган-Майкл Ки, Лиз Кэмбэдж Jason Sudeikis, Carmelo Anthony, Jack Harlow, Keegan-Michael Key, Liz Cambage
Сезон 4 Серия 4
27 августа 2021
Наоми Осака, Ванда Сайкс, Кевин Лав, Джадакисс Naomi Osaka, Wanda Sykes, Kevin Love, Jadakiss
Сезон 4 Серия 5
24 сентября 2021
Дэвид Бекхэм, Джеймс Корден, Савити, Бубба Уоллес, Ивонн Орджи David Beckham, James Corden, Saweetie, Bubba Wallace, Yvonne Orji
Сезон 4 Серия 6
29 октября 2021
График выхода всех сериалов
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