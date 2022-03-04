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Постер к 5-му сезону телешоу Барбершоп
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Киноафиша Сериалы Барбершоп Сезоны Сезон 5

The Shop 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 4 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
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Смотрите за 1
О чем 5-й сезон телешоу «Барбершоп»

В 5-м сезоне шоу «Барбершоп» Леброн Джеймс и Маверик Картер продолжают приглашать к себе гостей, которые готовы откровенно говорить на самые волнующие темы. В непринужденной обстановке мужского салона стрижки несколько выдающихся личностей отвечают на каверзные вопросы, вспоминают самые удачные и самые провальные эпизоды из своей карьеры и иронизируют на самые болезненные темы. В числе приглашенных гостей в этом сезоне оказались Дональд Гловер, Квинт Брансон, Джей Бэлвин, Ламар Джексон и другие. Каждый из гостей состоялся в различных видах деятельности. Каждому есть чем удивить взыскательного зрителя.

Список серий 5-го сезона телешоу «Барбершоп» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Дональд Гловер, Квинта Брансон, Джей Бэлвин, Ламар Джексон Donald Glover, Quinta Brunson, J Balvin, Lamar Jackson
Сезон 5 Серия 1
4 марта 2022
Рик Росс, Ганна, А’Джа Уилсон, Стив Стаут Rick Ross, Gunna, A'Ja Wilson, Steve Stoute
Сезон 5 Серия 2
8 апреля 2022
Джейк Пол, Эмбер Раффин, Фрэнсис Нганну, Ромео Сантос Jake Paul, Amber Ruffin, Francis Ngannou, Romeo Santos
Сезон 5 Серия 3
6 мая 2022
Толстяк Джо, Эми Шумер, Дон Лемон Fat Joe, Amy Schumer, Don Lemon
Сезон 5 Серия 4
10 июня 2022
Дэниэл Калуя, Маркус Рэшфорд, Рашид Джонсон Daniel Kaluuya, Marcus Rashford, Rashid Johnson
Сезон 5 Серия 5
15 июля 2022
Идрис Эльба, Кайри Ирвинг, Дрю Бэрримор, Пол Рэбил Idris Elba, Kyrie Irving, Drew Barrymore, Paul Rabil
Сезон 5 Серия 6
2 сентября 2022
Дрэймонд Грин, Лиза Лесли, Пи Джей Такер Draymond Green, Lisa Leslie, P.J. Tucker
Сезон 5 Серия 7
7 октября 2022
Трейси Эллис Росс, Ануэль А.А., Элдис Ходж Tracee Ellis Ross, Anuel AA, Aldis Hodge
Сезон 5 Серия 8
20 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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