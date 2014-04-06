В 4 сезоне 8 серии сериала «Игра престолов» в северный Кротовый Городок приезжают неожиданные гости из Вольного народа. Это означает, что одичалые теперь с обеих сторон от Стены. В столице судьба Тириона Ланнистера оказывается на волоске.
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