В 4 сезоне 9 серии сериала «Игра престолов» бастард Джон и его соратники из Ночного Дозора должны отразить самую большую угрозу в своей жизни. Армада одичалых из-за Стены окружила защитников Черного ордена со всех сторон и идет на штурм.
Related video
Самого страшного Кащея без грима не узнать: один из самых обаятельных советских актеров (фото)
Теперь девочкам такие имена не дают: вот как на самом деле зовут Дарью Донцову
Тест: сможете угадать, какой актер скрывается под слоями грима?
Оболгали на всю страну: Клара Новикова внесла ясность в слухи о своей пропаже
Авторизация по e-mail