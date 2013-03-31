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Киноафиша Сериалы Игра престолов Сезоны Сезон 3 Серия 9

Игра престолов 3 сезон 9 серия смотреть онлайн

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Все серии 3 сезона «Игра престолов»
Валар Дохаэрис
Сезон 3 / Серия 1 31 марта 2013
Чёрные крылья, чёрные вести
Сезон 3 / Серия 2 7 апреля 2013
Стезя страданий
Сезон 3 / Серия 3 14 апреля 2013
Теперь его дозор окончен
Сезон 3 / Серия 4 21 апреля 2013
Поцелованная огнем
Сезон 3 / Серия 5 28 апреля 2013
Подъем
Сезон 3 / Серия 6 5 мая 2013
Медведь и прекрасная дева
Сезон 3 / Серия 7 12 мая 2013
Младшие Сыны
Сезон 3 / Серия 8 19 мая 2013
Рейны из Кастамере
Сезон 3 / Серия 9 2 июня 2013
Мать
Сезон 3 / Серия 10 9 июня 2013
О чем серия

В 3 сезоне 9 серии сериала «Игра престолов» соратники Дейнерис обсуждают план штурма Юнкай. Робб Старк представляется Уолдеру Фрею. Их кланы должны породниться, так что Эдмур Талли встречается со своей нареченной невестой.

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