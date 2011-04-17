В 1 сезоне 10 серии сериала «Игра престолов» на Севере провозглашен новый король. В Эссосе Дейнерис готова заплатить страшную цену ради спасения своего мужа, кхала Дрого. В столице Арья уходит в подполье, чтобы вырваться из Королевской Гавани.
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