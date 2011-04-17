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Киноафиша Сериалы Игра престолов Сезоны Сезон 1 Серия 6

Игра престолов 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Игра престолов»
Зима близко
Сезон 1 / Серия 1 17 апреля 2011
Королевский тракт
Сезон 1 / Серия 2 24 апреля 2011
Лорд Сноу
Сезон 1 / Серия 3 1 мая 2011
Калеки, бастарды и сломанные вещи
Сезон 1 / Серия 4 8 мая 2011
Волк и Лев
Сезон 1 / Серия 5 15 мая 2011
Золотая Корона
Сезон 1 / Серия 6 22 мая 2011
Ты побеждаешь или погибаешь
Сезон 1 / Серия 7 29 мая 2011
Заостренный Конец
Сезон 1 / Серия 8 5 июня 2011
Байелор
Сезон 1 / Серия 9 12 июня 2011
Пламя и Кровь
Сезон 1 / Серия 10 19 июня 2011
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Игра престолов» в столице Эддард замещает уехавшего на охоту Короля. На этом посту он принимает решение с долгоиграющими последствиями. В Эссосе Визерис Таргариен, наконец, получает корону — но не так, как ему мечталось.

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