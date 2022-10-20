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Внутри Эми Шумер (2013), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Внутри Эми Шумер
Киноафиша Сериалы Внутри Эми Шумер Сезоны Сезон 5

Inside Amy Schumer 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 20 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 50 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Внутри Эми Шумер»

В 5 сезоне сериала «Внутри Эми Шумер» самая известная женщина-комик США продолжит радовать поклонников отличными шутками. Как и прежде, Эми сменит десятки образов на любой вкус. В первом эпизоде она приезжает в Колорадо, сталкивается с псориазом, а затем в нее попадает молния. Кроме того, Эми становится невольной свидетельницей убийства, смотрит фильм «Неограненные алмазы», попадает на шоу «Холостяка» и… умирает. Но не стоит расстраиваться, ведь уже в следующей серии она восстает из мертвых, чтобы разыграть еще несколько уморительных сценок из жизни.

Рейтинг шоу

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6.1 IMDb
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Список серий телешоу Внутри Эми Шумер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Благодарность Gratitude
Сезон 5 Серия 1
20 октября 2022
Парк пердежей Fart Park
Сезон 5 Серия 2
20 октября 2022
Танки Tanks
Сезон 5 Серия 3
27 октября 2022
Оууууу Awwwww
Сезон 5 Серия 4
3 ноября 2022
Тихие таблетки Quiet Pills
Сезон 5 Серия 5
10 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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