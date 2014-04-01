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Внутри Эми Шумер (2013), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Внутри Эми Шумер
Киноафиша Сериалы Внутри Эми Шумер Сезоны Сезон 2

Inside Amy Schumer 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Внутри Эми Шумер»

Во 2 сезоне сериала «Внутри Эми Шумер» главная героиня отправляется под венец с чернокожим молодым человеком, проигрывает в теннис и страдает от герпеса. Затем Эми отправляется на выпускной, играет в суровую видеоигру и съедает молодому человеку лицо. В следующем выпуске она отправляется на корабле в Индию и кокетничает с коллегой. Затем Эми останавливается в шикарной гостинице, садится на совершенно абсурдную диету и получает советы от супермодели Крисси Тейген. Кроме того, Эми судит танцовщиц стриптиза, получает большую роль в фильме и вступает в интимные отношения с фокусником.

Рейтинг шоу

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6.1 IMDb
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Список серий телешоу Внутри Эми Шумер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Ты бы занялся с ней сексом? You Would Bang Her?
Сезон 2 Серия 1
1 апреля 2014
Я настолько плоха I'm So Bad
Сезон 2 Серия 2
8 апреля 2014
Цыпленок, который может повеситься A Chick Who Can Hang
Сезон 2 Серия 3
15 апреля 2014
Стояк доктора Boner Doctor
Сезон 2 Серия 4
22 апреля 2014
Аллергия на орехи Allergic to Nuts
Сезон 2 Серия 5
29 апреля 2014
Готовность к чему угодно Down for Whatever
Сезон 2 Серия 6
6 мая 2014
Замедли свой бросок Slow Your Roll
Сезон 2 Серия 7
13 мая 2014
Эпизод Тайлера Перри Tyler Perry's Episode
Сезон 2 Серия 8
20 мая 2014
Поднимите бокалы Raise a Glass
Сезон 2 Серия 9
27 мая 2014
Позор шлюхи Slut-Shaming
Сезон 2 Серия 10
3 июня 2014
График выхода всех сериалов
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