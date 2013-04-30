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Внутри Эми Шумер (2013), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Внутри Эми Шумер
Киноафиша Сериалы Внутри Эми Шумер Сезоны Сезон 1

Inside Amy Schumer 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Внутри Эми Шумер»

В 1 сезоне сериала «Внутри Эми Шумер» Эми отправляется на прослушивание в «2 Girls 1 Cup», пытается разобраться в секстинге, посещает ресторан, посвященный яичкам, и берет интервью у стриптизерши. Также главная героиня, представ в следующем выпуске в другом амплуа, бросает работу порноактрисы, не хочет принимать комплименты и выясняет, что у ее молодого человека обнаружили ВИЧ. В очередной серии Эми делает ужасную прическу, издает непристойные звуки, когда ей страшно, и целуется с Эмбер Тэмблин. Ей также кажется привлекательной идея устроить оргию. Кроме того, Эми дарит подруге вибратор и отменяет планы из-за онкологии.

Рейтинг шоу

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6.1 IMDb
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Список серий телешоу Внутри Эми Шумер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Плохие решения Bad Decisions
Сезон 1 Серия 1
30 апреля 2013
Реальный секст Real Sext
Сезон 1 Серия 2
7 мая 2013
Порнозвезда родилась A Porn Star is Born
Сезон 1 Серия 3
14 мая 2013
Ужас The Horror
Сезон 1 Серия 4
21 мая 2013
Групповуха Gang Bang
Сезон 1 Серия 5
28 мая 2013
Мет-лаборатория Meth Lab
Сезон 1 Серия 6
4 июня 2013
Неприятные истины Unpleasant Truths
Сезон 1 Серия 7
11 июня 2013
Клоунские трусики Clown Panties
Сезон 1 Серия 8
18 июня 2013
Ужасные люди Terrible People
Сезон 1 Серия 9
25 июня 2013
Советы по сексу Sex Tips
Сезон 1 Серия 10
2 июля 2013
График выхода всех сериалов
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