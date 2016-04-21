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Внутри Эми Шумер (2013), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Внутри Эми Шумер
Киноафиша Сериалы Внутри Эми Шумер Сезоны Сезон 4

Inside Amy Schumer 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 21 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 9
Продолжительность сезона 3 часа 18 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Внутри Эми Шумер»

В 4 сезоне сериала «Внутри Эми Шумер» Эми читает рэп для Лин-Мануэля Миранды, избегает сексуальной близости со своим молодым человеком и лишается глаза. В следующем выпуске главная героиня становится торговкой оружием, появляется в одной из сцен культового сериала «Игра престолов» и хочет убедить актера Лиама Нисона похоронить ее любимого человека. Эми добивается успеха, ей вручают статуэтку «Оскар», а также она понимает, как добиться всего, чего ей хочется. В очередной серии скетч-шоу Эми играет на саксофоне, пытается приобрести рубашку и становится главой Соединенных Штатов Америки. Затем Эми влюбляется в шеф-повара.

Рейтинг шоу

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6.1 IMDb
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Список серий телешоу Внутри Эми Шумер График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Самая интересная женщина в мире The World's Most Interesting Woman in the World
Сезон 4 Серия 1
21 апреля 2016
Добро пожаловать на оружейное шоу Welcome to the Gun Show
Сезон 4 Серия 2
28 апреля 2016
Храбрость Brave
Сезон 4 Серия 3
5 мая 2016
Мадам президент Madame President
Сезон 4 Серия 4
12 мая 2016
Мадонна/Шлюха Madonna/Whore
Сезон 4 Серия 5
19 мая 2016
Слава Fame
Сезон 4 Серия 6
26 мая 2016
Тест психопата Psychopath Test
Сезон 4 Серия 7
2 июня 2016
Каждый за себя! Everyone for Themselves!
Сезон 4 Серия 8
9 июня 2016
Протираем наши клипсы Rubbing Our Clips
Сезон 4 Серия 9
16 июня 2016
График выхода всех сериалов
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