Во 2 сезоне сериала «Внутри Эми Шумер» главная героиня отправляется под венец с чернокожим молодым человеком, проигрывает в теннис и страдает от герпеса. Затем Эми отправляется на выпускной, играет в суровую видеоигру и съедает молодому человеку лицо. В следующем выпуске она отправляется на корабле в Индию и кокетничает с коллегой. Затем Эми останавливается в шикарной гостинице, садится на совершенно абсурдную диету и получает советы от супермодели Крисси Тейген. Кроме того, Эми судит танцовщиц стриптиза, получает большую роль в фильме и вступает в интимные отношения с фокусником.