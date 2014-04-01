Menu
Inside Amy Schumer (2013), season 2

Season premiere 1 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
Во 2 сезоне сериала «Внутри Эми Шумер» главная героиня отправляется под венец с чернокожим молодым человеком, проигрывает в теннис и страдает от герпеса. Затем Эми отправляется на выпускной, играет в суровую видеоигру и съедает молодому человеку лицо. В следующем выпуске она отправляется на корабле в Индию и кокетничает с коллегой. Затем Эми останавливается в шикарной гостинице, садится на совершенно абсурдную диету и получает советы от супермодели Крисси Тейген. Кроме того, Эми судит танцовщиц стриптиза, получает большую роль в фильме и вступает в интимные отношения с фокусником.

6.0
Rate 11 votes
You Would Bang Her?
Season 2 Episode 1
1 April 2014
I'm So Bad
Season 2 Episode 2
8 April 2014
A Chick Who Can Hang
Season 2 Episode 3
15 April 2014
Boner Doctor
Season 2 Episode 4
22 April 2014
Allergic to Nuts
Season 2 Episode 5
29 April 2014
Down for Whatever
Season 2 Episode 6
6 May 2014
Slow Your Roll
Season 2 Episode 7
13 May 2014
Tyler Perry's Episode
Season 2 Episode 8
20 May 2014
Raise a Glass
Season 2 Episode 9
27 May 2014
Slut-Shaming
Season 2 Episode 10
3 June 2014
