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Голос. 60+ (2018), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Голос. 60+
Киноафиша Сериалы Голос. 60+ Сезоны Сезон 5

Голос. 60+ 12+
Название Сезон 5
Премьера сезона 4 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Голос. 60+»

В 5 сезоне шоу «Голос. 60+» не существует жанровых предпочтений в выборе репертуара. Конкурсанты могут демонстрировать свои творческие способности на публику, исполняя песни в классической или народной манере, петь рок-арии или оперу. Состав наставников вновь обновился: в шоу после пропуска сезона вновь появилась Елена Ваенга, а новыми наставниками оказались Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Место ведущего Дмитрия Нагиева заняла Лариса Гузеева. Самыми яркими участниками этого сезона стали Светлана Иванова, Александр Рожников, Раиса Дмитренко и Виктор Зорин.

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Список серий телешоу Голос. 60+ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Слепые прослушивания 1-я неделя.
Сезон 5 Серия 1
4 сентября 2022
Слепые прослушивания 2-я неделя.
Сезон 5 Серия 2
11 сентября 2022
Слепые прослушивания 3-я неделя.
Сезон 5 Серия 3
18 сентября 2022
Нокауты
Сезон 5 Серия 4
25 сентября 2022
Финал
Сезон 5 Серия 5
2 октября 2022
График выхода всех сериалов
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