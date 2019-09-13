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Голос. 60+ (2018), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Голос. 60+
Киноафиша Сериалы Голос. 60+ Сезоны Сезон 2

Голос. 60+ 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Голос. 60+»

Во 2 сезоне шоу «Голос. 60+» создатели проекта уверены, что сцене все возрасты покорны. Участниками шоу становятся вокалисты пенсионного возраста, которые не боятся рискнуть и воплотить свою мечту выступишь на большой сцене. У них появляется шанс поработать с известными представителями отечественного шоу-бизнеса. В проекте остались Пелагея и Лев Лещенко, а новыми наставниками стали Валерия — российская исполнительница — и Михаил Боярский — советский артист. Самыми запоминающимися участниками оказались Юрий Шиврин, Леонид Сергиенко, Владимир Грицык, Елена Гурилева, Галина и Ольга Богдановы.

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Список серий телешоу Голос. 60+ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Слепые прослушивания. 1-я неделя
Сезон 2 Серия 1
13 сентября 2019
Слепые прослушивания. 2-я неделя
Сезон 2 Серия 2
20 сентября 2019
Нокауты
Сезон 2 Серия 3
27 сентября 2019
Финал
Сезон 2 Серия 4
4 октября 2019
График выхода всех сериалов
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