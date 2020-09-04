Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Голос. 60+ (2018), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Голос. 60+
Киноафиша Сериалы Голос. 60+ Сезоны Сезон 3

Голос. 60+ 12+
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 5
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Голос. 60+»

В 3 сезоне шоу «Голос. 60+» продолжается проект, который является специальной вариацией на тему известного вокального шоу-конкурса «Голос». Основное отличие состоит в том, что здесь на сцену выходят участники не моложе 60 лет. Каждый из них получает уникальную возможность продемонстрировать свои вокальные данные и артистический талант на всю Россию. Певец Лев Лещенко остался в шоу в качестве наставника. К нему присоединились певица Тамара Гвердцители и Елена Ваенга, а также рок-артист Гарик Сукачев. Из участников зрителям наиболее запомнились Петр Таренков, Дина Юдина, Ирина Аникина и Всеволод Ушаков.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий телешоу Голос. 60+ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Слепые прослушивания. 1-я неделя
Сезон 3 Серия 1
4 сентября 2020
Слепые прослушивания. 2-я неделя
Сезон 3 Серия 2
11 сентября 2020
Слепые прослушивания 3-я неделя
Сезон 3 Серия 3
18 сентября 2020
Нокауты
Сезон 3 Серия 4
25 сентября 2020
Финал
Сезон 3 Серия 5
2 октября 2020
График выхода всех сериалов
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше