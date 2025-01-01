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Голос. 60+
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Голос. 60+
12+
Год выпуска
2018
Страна
Россия
Эпизод длится
2 часа 15 минут
Телеканал
Первый канал
Рейтинг шоу
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Список сезонов телешоу «Голос. 60+»
Сезон 1
4 эпизода
14 сентября 2018 - 5 октября 2018
Сезон 2
4 эпизода
13 сентября 2019 - 4 октября 2019
Сезон 3
5 эпизодов
4 сентября 2020 - 2 октября 2020
Сезон 4
5 эпизодов
3 сентября 2021 - 1 октября 2021
Сезон 5
5 эпизодов
4 сентября 2022 - 2 октября 2022
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