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Постер телешоу Голос. 60+
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Голос. 60+, список сезонов

Голос. 60+ 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Эпизод длится 2 часа 15 минут
Телеканал Первый канал

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Список сезонов телешоу «Голос. 60+»
Голос. 60+ - Сезон 1 Сезон 1
4 эпизода 14 сентября 2018 - 5 октября 2018
 
Голос. 60+ - Сезон 2 Сезон 2
4 эпизода 13 сентября 2019 - 4 октября 2019
 
Голос. 60+ - Сезон 3 Сезон 3
5 эпизодов 4 сентября 2020 - 2 октября 2020
 
Голос. 60+ - Сезон 4 Сезон 4
5 эпизодов 3 сентября 2021 - 1 октября 2021
 
Голос. 60+ - Сезон 5 Сезон 5
5 эпизодов 4 сентября 2022 - 2 октября 2022
 
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