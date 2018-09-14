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Голос. 60+ (2018), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Голос. 60+
Киноафиша Сериалы Голос. 60+ Сезоны Сезон 1

Голос. 60+ 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Голос. 60+»

В 1 сезоне шоу «Голос. 60+» участниками вокального конкурса становятся состоявшиеся музыканты, которые уже прошли школу мастерства. Наставники не пытаются заставить конкурсантов измениться или найти другой стиль. Скорее наоборот, они отбирают тех, кто близок им по манере, чтобы дать каждому вокалисту возможность раскрыться и проявить себя на всю страну. Наставниками в этом сезоне стали популярные певцы Леонид Агутин, Лев Лещенко, Валерий Меладзе и исполнительница Пелагея. Самыми яркими участниками оказались Николай Арутюнов, Лидия Музалева, Евгений Стругальский и Сергей Манукян.

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Список серий телешоу Голос. 60+ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Слепые прослушивания. 1-я неделя
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2018
Слепые прослушивания. 2-я неделя
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2018
Нокауты
Сезон 1 Серия 3
28 сентября 2018
Финал
Сезон 1 Серия 4
5 октября 2018
График выхода всех сериалов
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