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Голос. 60+ (2018), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Голос. 60+
Киноафиша Сериалы Голос. 60+ Сезоны Сезон 4

Голос. 60+ 12+
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 5
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Голос. 60+»

В 4 сезоне шоу «Голос. 60+» состав наставников целиком изменился: на красных креслах теперь обосновались известный певец Стас Намин, артистка Лайма Вайкуле, исполнители Валерий Леонтьев и Олег Газманов. На сцене в числе остальных участников блистали Михаил Серебряков, Евгений Соломин, Петр Урбановичус и Андрей Михайлов. Телешоу «Голос», включая версию для артистов почтенного возраста, отличается от других вокальных конкурсов тем, что при отборе участников судьи руководствуются только оценкой их вокала, а не внешним обликом. На этапе отбора наставники сидят спиной к исполнителям.

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Список серий телешоу Голос. 60+ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Слепые прослушивания 1-я неделя
Сезон 4 Серия 1
3 сентября 2021
Слепые прослушивания 2-я неделя
Сезон 4 Серия 2
10 сентября 2021
Слепые прослушивания 3-я неделя
Сезон 4 Серия 3
17 сентября 2021
Нокауты
Сезон 4 Серия 4
24 сентября 2021
Финал
Сезон 4 Серия 5
1 октября 2021
График выхода всех сериалов
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