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Свободная женщина 2002, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свободная женщина
Киноафиша Сериалы Свободная женщина Сезоны Сезон 1

Свободная женщина 12+
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут
О чем 1-й сезон сериала «Свободная женщина»

В 1 сезоне сериала «Свободная женщина» скромная провинциалка Наташа мечтает о лучшей жизни, поэтому она приезжает «покорять Москву». Девушке на удивление везет: в нее сразу же влюбляется обеспеченный, красивый и заботливый мужчина – бизнесмен по имени Николай. Он приводит «невесту» в свой красивый дом, обеспечивает ее всем необходимым и предлагает завести ребенка. Наташа соглашается, но ее ждет жестокое разочарование. Выясняется, что Николай никогда на самом деле не любил ее, а лишь хотел найти суррогатную мать, чтобы выносить малыша для богатой иностранной пары. Вот только теперь она ни за что не отдаст своего ребенка.

Рейтинг сериала

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4.2 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Свободная женщина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Эпизод 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Эпизод 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Эпизод 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Эпизод 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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