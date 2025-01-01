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Следствие ведут колобки 1983 - 1996 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Следствие ведут колобки
Киноафиша Сериалы Следствие ведут колобки Сезоны Сезон 1

Следствие ведут колобки 6+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 августа 1983
Год выпуска 1983
Количество серий 2
Продолжительность сезона 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Следствие ведут колобки»

Мультфильм об альтернативных методах поиска похищенных животных. Коварный контрабандист Карбофос с помощью новинки преступной оружейной промышленности, похищает из зоопарка редкого полосатого слона по кличке Балдахин. Знаменитые сыщики братья Колобки узнают о преступлении, и применив все методы альтернативной дедукции, выясняют кого и откуда похитили. Дело почти раскрыто. Из досье на слона братья выясняют, что Балдахин обожает рыбий жир, а «от звуков флейты теряет волю». Благодаря этим особенностям зверя, Колобки намереваются вернуть его в зоопарк. Дело осложняется тем, что Карбофос тоже знает о привычках слона.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Следствие ведут колобки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Колобок идёт по следу
Сезон 1 Серия 1
11 августа 1983
Похищение века
Сезон 1 Серия 2
18 августа 1983
График выхода всех сериалов
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