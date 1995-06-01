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Следствие ведут колобки 1983 - 1996, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Следствие ведут колобки
Киноафиша Сериалы Следствие ведут колобки Сезоны Сезон 3

Следствие ведут колобки 6+
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 июня 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 6
Продолжительность сезона 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Следствие ведут колобки»

Мультфильм об альтернативных методах поиска похищенных животных. Коварный контрабандист Карбофос с помощью новинки преступной оружейной промышленности, похищает из зоопарка редкого полосатого слона по кличке Балдахин. Знаменитые сыщики братья Колобки узнают о преступлении, и применив все методы альтернативной дедукции, выясняют кого и откуда похитили. Дело почти раскрыто. Из досье на слона братья выясняют, что Балдахин обожает рыбий жир, а «от звуков флейты теряет волю». Благодаря этим особенностям зверя, Колобки намереваются вернуть его в зоопарк. Дело осложняется тем, что Карбофос тоже знает о привычках слона.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Следствие ведут колобки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Братья Пилоты снимают клип для MTV
Сезон 3 Серия 1
1 июня 1995
Братья Пилоты иногда ловят рыбу
Сезон 3 Серия 2
1 января 1996
Братья Пилоты вдруг решили поохотиться
Сезон 3 Серия 3
8 января 1996
Братья Пилоты показывают друг другу новогодние фокусы
Сезон 3 Серия 4
15 января 1996
Братья Пилоты готовят на завтрак макарончики
Сезон 3 Серия 5
22 января 1996
Братья Пилоты по вечерам пьют чай
Сезон 3 Серия 6
29 января 1996
График выхода всех сериалов
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