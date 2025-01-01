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Следствие ведут колобки
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Следствие ведут колобки, список сезонов
Следствие ведут колобки
6+
Год выпуска
1983
Страна
СССР
Эпизод длится
5 минут
Телеканал
ЦТ СССР
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.9
IMDb
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Список сезонов сериала «Следствие ведут колобки»
Сезон 1
2 эпизода
11 августа 1983 - 18 августа 1983
Сезон 2
4 эпизода
11 августа 1987 - 1 сентября 1987
Сезон 3
6 эпизодов
1 июня 1995 - 29 января 1996
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