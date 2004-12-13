Хорошие шутки (2004 - 2018)

«Хорошие шутки» – развлекательная передача, которую транслировал телеканал СТС. Ведущими стали Михаил Шац и Татьяна Лазарева – пара, известная зрителям по проекту «ОСП-Студия». К ним также присоединился человек-оркестр Александр Пушной, способный украсить шоу музыкальными импровизациями. Но программа не состоялась бы без известных гостей, которые поделились на две соперничающие команды. Перед участниками шоу ставится непростая задача: доказать притязательному жюри, что они смешнее своих конкурентов.