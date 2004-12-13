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Хорошие шутки (2004 - 2018)

Хорошие шутки 16+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 1 час 40 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 233 часа 20 минут
О чем телешоу

«Хорошие шутки» – развлекательная передача, которую транслировал телеканал СТС. Ведущими стали Михаил Шац и Татьяна Лазарева – пара, известная зрителям по проекту «ОСП-Студия». К ним также присоединился человек-оркестр Александр Пушной, способный украсить шоу музыкальными импровизациями. Но программа не состоялась бы без известных гостей, которые поделились на две соперничающие команды. Перед участниками шоу ставится непростая задача: доказать притязательному жюри, что они смешнее своих конкурентов.

В ролях
В ролях
Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева
Михаил Шац
Михаил Шац
Александр Пушной
Александр Пушной
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хорошие шутки - Сезон 1 Сезон 1
2004, 43 эпизода
 
Хорошие шутки - Сезон 2 Сезон 2
2006, 45 эпизодов
 
Хорошие шутки - Сезон 3 Сезон 3
2008, 16 эпизодов
 
Хорошие шутки - Сезон 4 Сезон 4
2008, 18 эпизодов
 
Хорошие шутки - Сезон 5 Сезон 5
2009, 8 эпизодов
 
Хорошие шутки - Сезон 6 Сезон 6
2010, 2 эпизода
 
Хорошие шутки - Сезон 7 Сезон 7
2010, 8 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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