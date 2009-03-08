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Хорошие шутки (2004), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Хорошие шутки
Киноафиша Сериалы Хорошие шутки Сезоны Сезон 5

Хорошие шутки 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 8 марта 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 8
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Хорошие шутки»

В 5 сезоне шоу «Хорошие шутки» примут участие такие звезды шоу-бизнеса, как певица Вера Брежнева, актер театра и кино Валерий Яременко, иллюзионисты братья Сафроновы, которые будут творить чудеса прямо на сцене. Все они и многие другие известные личности померяются силами в юмористическом бою, состоящим из нескольких конкурсов, дающих свободу творчества. Управлять действом будут бессменные ведущие: семейная чета Михаил Шац и Татьяна Лазарева, а также их помощник, человек-оркестр Александр Пушной.

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Список серий 5-го сезона телешоу «Хорошие шутки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Выпуск 1 - "Первая любовь" : Егор Дружинин, Дмитрий Бурукин, Илья Глинников - "Любовь в большом городе" : Вера Брежнева, Анастасия Задорожная, Сабина Ахметова
Сезон 5 Серия 1
8 марта 2009
Выпуск 2 - "6 кадров" : Ирина Медведева, Галина Данилова, Сергей Дорогов - "Радио Юмор FM" : Светлана Молодцова, Гарри Гупаленко, Ян Розенберг
Сезон 5 Серия 2
15 марта 2009
Выпуск 3 - Фотографы: Владимир Широков, Виктор Бойко, Олег Хорошев - Иллюзионисты: братья Илья, Сергей и Андрей Сафроновы
Сезон 5 Серия 3
22 марта 2009
Выпуск 4 - Жёны: Лариса Полицеймако, Дарья Михалкова, Алёна Сидоренко - Мужья: Михаил Полицеймако, Артём Михалков, Егор Пазенко
Сезон 5 Серия 4
29 марта 2009
Выпуск 5 - Валерий Яременко, Лада Марис, Александр Бобровский — Дмитрий Сибирцев, Михаил Урусов, Александр Захаров
Сезон 5 Серия 5
5 апреля 2009
Выпуск 6 - Андрей Бурковский, Михаил Башкатов, Аслан Бижоев — Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Сергей Нитиевский
Сезон 5 Серия 6
12 апреля 2009
Выпуск 7 - Илья Соболев, Игорь Коваленко, Роман Клячкин — Сергей Фролов, Карина Азнавурян, Светлана Мастеркова, Артур Ваха
Сезон 5 Серия 7
19 апреля 2009
Выпуск 8 - Аркадий Арканов, Александр Мадич, Максим Аксёнов —Григорий Малыгин, Олег Акулич, Денис Рожков
Сезон 5 Серия 8
26 апреля 2009
График выхода всех сериалов
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