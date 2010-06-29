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Хорошие шутки (2004), 7 сезон

Постер к 7-му сезону телешоу Хорошие шутки
Киноафиша Сериалы Хорошие шутки Сезоны Сезон 7

Хорошие шутки 16+
Название Сезон 7
Премьера сезона 18 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 8
Продолжительность сезона 13 часов 20 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Хорошие шутки»

В 7 сезоне шоу «Хорошие шутки» зрители вновь встретят трио любимых юмористов, знакомых всем еще по проекту «ОСП-Студия»: Михаила Шаца, Александра Пушного и Татьяну Лазареву. Их звездные гости объединятся в команды, чтобы посостязаться в звании самой смешной. Участникам предстоит продемонстрировать свои творческие способности и, главное, чувство юмора в испытаниях на сообразительность и музыкальных конкурсах. А за результат будет ответственно жюри, голосующее с помощью специальных табличек в форме сердец.
 

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Список серий 7-го сезона телешоу «Хорошие шутки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Выпуск 1 - «Уральские пельмени» (Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков, Сергей Исаев) VS «Квартет И» (Леонид Барац, Камиль Ларин и их друг Максим Виторган)
Сезон 7 Серия 1
18 мая 2018
Выпуск 2 - «Даёшь молодёжь!» (Филипп Бледный, Егор Сальников, Аслан Бижоев) VS Михаил Полицеймако, Юрий Аскаров, Полина Гагарина
Сезон 7 Серия 2
25 мая 2018
Выпуск 3 - Ирина Медведева, Сергей Дорогов, Иван Замотаев VS Александр Пряников, Тутта Ларсен, Антон Комолов
Сезон 7 Серия 3
1 июня 2012
Выпуск 4 - «Восьмидесятые»: Александр Якин, Анна Цуканова и Наталья Земцова VS Андрей Чернышов, Юлия Ковалёва, Олег Фомин
Сезон 7 Серия 4
16 июня 2012
Выпуск 5 - группа «Валентин Стрыкало»: Роман Луговых, Василий Обломов, Юрий Каплан VS группа «Jukebox trio» Илья Иванов, Владимир Иванов, Гарри Краулис
Сезон 7 Серия 5
23 июня 2012
Выпуск 6 - Яна Крайнова, Любовь Тихомирова, Таша Строгая VS Олег Комаров, Маргарита Суханкина, Алексей Кирющенко
Сезон 7 Серия 6
29 июня 2010
Выпуск 7 - Сергей Писаренко, Евгений Никишин, Александр Журин VS Ольга Тумайкина, Жанна Эппле, Анастасия Задорожная
Сезон 7 Серия 7
6 июля 2012
Выпуск 8 - «Светофор (телесериал)»: Ольга Медынич, Антонина Комиссарова, Джемал Тетруашвили VS «А’Студио»: Кэти Топурия, Владимир Миклошич, Евгений Селезнев
Сезон 7 Серия 8
13 июля 2012
График выхода всех сериалов
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