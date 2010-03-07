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Хорошие шутки (2004), 6 сезон

Постер к 6-му сезону телешоу Хорошие шутки
Киноафиша Сериалы Хорошие шутки Сезоны Сезон 6

Хорошие шутки 16+
Название Сезон 6
Премьера сезона 7 марта 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 6-й сезон телешоу «Хорошие шутки»

В 6 сезоне шоу «Хорошие шутки» всего лишь два выпуска, но они способны принести радость даже самому взыскательному любителю юмора. В программах приняли участие артисты КВН из команды «Уральские пельмени», популярные ведущие радиопередач Антон Комолов и Ольга Шелест, а также другие их коллеги по шоу-бизнесу. Гостям предлагается попробовать свои силы в смешных конкурсах, среди которых легендарное музыкальное соревнование «АПОЖ». Состоящее из простых зрителей жюри выберет среди соперников самую веселую команду.

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Список серий 6-го сезона телешоу «Хорошие шутки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Выпуск 1 - Дана Борисова, Ольга Шелест, Маруся Зыкова — Антон Комолов, Тимур Родригес, Вадим Галыгин
Сезон 6 Серия 1
7 марта 2010
Выпуск 2 - Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин Дмитрий Соколов - Михаил Башкатов, Андрей Бурковский, Анжелика Каширина
Сезон 6 Серия 2
1 апреля 2010
График выхода всех сериалов
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