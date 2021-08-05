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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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Отправление, список сезонов
Departure
18+
Год выпуска
2019
Страна
Канада/США/Великобритания/Германия
Эпизод длится
45 минут
Стрим-сервис
Peacock
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Рейтинг сериала
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0
голосов
6.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Отправление»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
10 июля 2019 - 14 августа 2019
Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов
5 августа 2021
Сезон 3 / Season 3
6 эпизодов
9 ноября 2022
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