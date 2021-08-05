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Отправление 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Отправление
Киноафиша Сериалы Отправление Сезоны Сезон 2

Departure 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Отправление»

Во 2-м сезоне сериала «Отправление» Кендру Малли вызывают в США для расследования крушения скоростного поезда в сельской местности Мичигана. Она узнает о таинственном пассажире, находящемся в бегах после исчезновения из-под федеральной стражи прямо на пути следования поезда. Кендра делится информацией со своим коллегой Максом из ФБР и получает неожиданный прорыв в этом деле. Теперь ей необходимо обнаружить связь между всеми жертвами катастрофы, но это оказывается не так-то просто. Однако профессиональное чутье подсказывает женщине, что крушение не было случайностью. Кендра и агент Хантер находят доказательства более масштабного заговора.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Отправление» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
5 августа 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
5 августа 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
5 августа 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
5 августа 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
5 августа 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
5 августа 2021
График выхода всех сериалов
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