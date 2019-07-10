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Отправление 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Отправление
Киноафиша Сериалы Отправление Сезоны Сезон 1

Departure 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отправление»

В 1-м сезоне сериала «Отправление» крупная авиакомпания TransOcean отправляет по назначенному маршруту очередной самолет. Однако на середине пути рейс 716 исчезает со всех радаров. В пункт назначения он так и не прибывает, а вместе с ним бесследно пропадают и 256 пассажиров. Полиция ищет обломки самолета в воде и на близлежащих островах, но результатов поисковые операции не приносят. Надежда теперь только на одного специалиста –опытную следовательницу Кендру Малли, которая уже много лет расследует самые запутанные и нелогичные авиакатастрофы. Неожиданно в деле объявляется свидетель, чьи воспоминания дают первую зацепку.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Отправление» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
10 июля 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 июля 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
24 июля 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 июля 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 августа 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
14 августа 2019
График выхода всех сериалов
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