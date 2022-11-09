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Отправление 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Отправление
Киноафиша Сериалы Отправление Сезоны Сезон 3

Departure 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Отправление»

В 3-м сезоне сериала «Отправление» ночная переправа на пассажирском пароме внезапно идет не по плану. Следователь по транспортным происшествиям Кендра Малли и ее команда вызваны для расследования крушения. В первые же минуты после полного погружения парома в воду спасательная бригада обнаруживает на борту затонувшего судна признаки выживших пассажиров. Гонка за их жизни продолжается наряду со сбором улик. Каждый спасенный человек может оказаться незаменимым свидетелем, который выведет полицию на след виновника трагедии. Кендра сразу же ставит под сомнение историю, рассказанную капитаном.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 3-го сезона сериала «Отправление» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
9 ноября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
9 ноября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
9 ноября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
9 ноября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
9 ноября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
9 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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