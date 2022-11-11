Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Вокруг света с Заком Эфроном (2020), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Вокруг света с Заком Эфроном
Киноафиша Сериалы Вокруг света с Заком Эфроном Сезоны Сезон 2

Down to Earth with Zac Efron 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Вокруг света с Заком Эфроном»

Во 2 сезоне шоу «Вокруг света с Заком Эфроном» наши герои посетят самые удивительные и полезные для здоровья экокурорты мира. Их ждут остров долгожителей, экодеревня, ускоренный курс по выращиванию яблок и другие уникальные опыты взаимодействия человека и природы. Зак поразмыслит о сохранении окружающей среды, восстановлении сельского хозяйства, очищении океана, лесных пожарах и других экологических проблемах современности. А зрители узнают полезные лайфхаки по здоровому образу жизни. Редкие спортивные и энергетические практики, уникальные блюда и захватывающие дух пейзажи – все это ждет впереди!

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Вокруг света с Заком Эфроном График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сохранение среды обитания Habitat Conservation
Сезон 2 Серия 1
11 ноября 2022
Регенеративное сельское хозяйство Regenerative Agriculture
Сезон 2 Серия 2
11 ноября 2022
Большой Барьерный риф Great Barrier Reef
Сезон 2 Серия 3
11 ноября 2022
Торресов пролив Torres Strait
Сезон 2 Серия 4
11 ноября 2022
Отходы Waste
Сезон 2 Серия 5
11 ноября 2022
Лесной пожар Wildfire
Сезон 2 Серия 6
11 ноября 2022
Голоса аборигенов Aboriginal Voices
Сезон 2 Серия 7
11 ноября 2022
Эко-новаторы Eco Innovators
Сезон 2 Серия 8
11 ноября 2022
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше