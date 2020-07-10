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Вокруг света с Заком Эфроном (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Вокруг света с Заком Эфроном
Киноафиша Сериалы Вокруг света с Заком Эфроном Сезоны Сезон 1

Down to Earth with Zac Efron 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Вокруг света с Заком Эфроном»

В 1 сезоне шоу «Вокруг света с Заком Эфроном» Зак и Дарин достигают первого места назначения в своем путевом листе. Их встречает загадочная и холодная Исландия. Несмотря на суровый климат, в этой стране немало долгожителей, мудрецов и шаманов, проявляющих потрясающие способности организма. Ребятам предстоит понежиться в местной сауне, попробовать на вкус оленье мясо и посетить природные аномалии. Затем их ждет следующая точка на карте – романтичный Париж. Здесь Зак вместе со своей старой подругой Анной Кендрик посетит урок от водного сомелье, который научит его разбираться в качестве и оттенках вкуса H2O.

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Список серий телешоу Вокруг света с Заком Эфроном График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Исландия Iceland
Сезон 1 Серия 1
10 июля 2020
Франция France
Сезон 1 Серия 2
10 июля 2020
Коста-Рика Costa Rica
Сезон 1 Серия 3
10 июля 2020
Сардиния Sardinia
Сезон 1 Серия 4
10 июля 2020
Лима Lima
Сезон 1 Серия 5
10 июля 2020
Пуэрто-Рико Puerto Rico
Сезон 1 Серия 6
10 июля 2020
Лондон London
Сезон 1 Серия 7
10 июля 2020
Икитос Iquitos
Сезон 1 Серия 8
10 июля 2020
График выхода всех сериалов
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