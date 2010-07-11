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Постер телешоу Бегущий человек
Постер телешоу Бегущий человек
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9.1
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9.1
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Киноафиша Сериалы Бегущий человек

Бегущий человек (2010 - …)

Running Man
Год выпуска 2010
Страна Корея
Всего сезонов 14 сезонов
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал SBS
Продолжительность телешоу 966 часов 0 минут
О чем телешоу

 

"Бегущий человек" - это культовое реалити-шоу, в котором участники путешествуют по различным городам и выполняют задания в рамках главных конкурентных команд.

 

В шоу участвуют знаменитости и несколько известных комиков, которые проходят через различные испытания и препятствия, чтобы достичь цели в конце. Участники занимаются бегом, прыжками, ездят на автомобилях и совершают перемещения на воде, все это с обязательным выполнением заданий.

 

Большинство заданий для шоу “Бегущий человек” - это своего рода головоломки, которые команды должны решать вместе, чтобы продвигаться к следующему этапу. Шоу также известно своими зрелищными гонками на выносливость в городской черте.

В ролях
В ролях
Ли Гван-су
Сон Джи-хё
Сон Джун-ги
Ю Дже Сок
Кан Гэри
Джи Шек-джин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бегущий человек - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2010, 23 эпизода
Бегущий человек - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2011, 51 эпизод
Бегущий человек - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2012, 52 эпизода
Бегущий человек - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2013, 52 эпизода
Бегущий человек - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2014, 49 эпизодов
Бегущий человек - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2015, 52 эпизода
Бегущий человек - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2016, 52 эпизода
Бегущий человек - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2017, 52 эпизода
Бегущий человек - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2018, 49 эпизодов
Бегущий человек - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2019, 51 эпизод
Бегущий человек - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2020, 52 эпизода
Бегущий человек - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2021, 50 эпизодов
Бегущий человек - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2022, 49 эпизодов
Бегущий человек - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2023, 10 эпизодов
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