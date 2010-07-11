"Бегущий человек" - это культовое реалити-шоу, в котором участники путешествуют по различным городам и выполняют задания в рамках главных конкурентных команд.

В шоу участвуют знаменитости и несколько известных комиков, которые проходят через различные испытания и препятствия, чтобы достичь цели в конце. Участники занимаются бегом, прыжками, ездят на автомобилях и совершают перемещения на воде, все это с обязательным выполнением заданий.

Большинство заданий для шоу “Бегущий человек” - это своего рода головоломки, которые команды должны решать вместе, чтобы продвигаться к следующему этапу. Шоу также известно своими зрелищными гонками на выносливость в городской черте.