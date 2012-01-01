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Бегущий человек (2010), 2012 сезон

Постер к 2012-му сезону телешоу Бегущий человек
Киноафиша Сериалы Бегущий человек Сезоны Сезон 2012

Running Man
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 104
Продолжительность сезона 156 часов 0 минут
О чем 2012-й сезон телешоу «Бегущий человек»

В 3-м сезоне шоу «Бегущий человек» группа участников займется прохождением разнообразных миссий в городском пространстве. Их ждут нелепые задания, захватывающие погони, странные танцы и преодоление своих страхов, будь то прыжки через матрасы или огромная скакалка, гонки по льду в мусорных баках или караоке на американских горках. Этот безумный микс сопровождается отменным юмором, межличностными конфликтами и появлением звездных гостей. В конце игроков ждет сомнительная победа, а в случае неудачи – позорное или даже жуткое наказание.

Рейтинг шоу

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9.1 IMDb
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Список серий телешоу Бегущий человек График выхода всех сериалов
Сезон 2010
Сезон 2011
Сезон 2012
Сезон 2013
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Сезон 2015
Сезон 2016
Сезон 2017
Сезон 2018
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Сезон 2025
Hallyu Idol Special
Сезон 2012 Серия 1
1 января 2012
The Killers
Сезон 2012 Серия 2
8 января 2012
Running Man Bingo
Сезон 2012 Серия 3
15 января 2012
Chohanji
Сезон 2012 Серия 4
22 января 2012
Sherlock Holmes Mystery
Сезон 2012 Серия 5
29 января 2012
Charlie's Angels
Сезон 2012 Серия 6
5 февраля 2012
What Gary Knows
Сезон 2012 Серия 7
16 февраля 2012
Spy Game
Сезон 2012 Серия 8
19 февраля 2012
Nurimaru APEC House
Сезон 2012 Серия 9
26 февраля 2012
Running Man vs. Big Bang, Part 1
Сезон 2012 Серия 10
4 марта 2012
Running Man vs. Big Bang, Part 2
Сезон 2012 Серия 11
11 марта 2012
Running Man Sports Competition
Сезон 2012 Серия 12
18 марта 2012
First Love
Сезон 2012 Серия 13
25 марта 2012
Running Man Code
Сезон 2012 Серия 14
1 апреля 2012
Running Man in Wonderland
Сезон 2012 Серия 15
8 апреля 2012
Gone Fishing
Сезон 2012 Серия 16
15 апреля 2012
Return of Yoomes Bond
Сезон 2012 Серия 17
22 апреля 2012
Running Man Chinese Delivery
Сезон 2012 Серия 18
29 апреля 2012
Non-Stop Survival Race
Сезон 2012 Серия 19
6 мая 2012
Wedding Race
Сезон 2012 Серия 20
13 мая 2012
Running Man Mission: Impossible
Сезон 2012 Серия 21
20 мая 2012
Park Ji Sung vs. Running Man: Superpower Soccer
Сезон 2012 Серия 22
27 мая 2012
Asian Dream Cup 2012
Сезон 2012 Серия 23
3 июня 2012
Mystery Zombie Race
Сезон 2012 Серия 24
10 июня 2012
Kings Race
Сезон 2012 Серия 25
17 июня 2012
100th Episode Special: War of the Gods
Сезон 2012 Серия 26
24 июня 2012
CSI: Running Man (1)
Сезон 2012 Серия 27
1 июля 2012
CSI: Running Man (2)
Сезон 2012 Серия 28
8 июля 2012
Beauty and the Beast
Сезон 2012 Серия 29
15 июля 2012
Running Olympics
Сезон 2012 Серия 30
22 июля 2012
Jeju Money Game
Сезон 2012 Серия 31
5 августа 2012
Find the Real Love
Сезон 2012 Серия 32
12 августа 2012
Running Man Chaser
Сезон 2012 Серия 33
19 августа 2012
Don't Walk, Date
Сезон 2012 Серия 34
26 августа 2012
Four Seasons Training Race
Сезон 2012 Серия 35
2 сентября 2012
Target Hunting
Сезон 2012 Серия 36
9 сентября 2012
Middle Aged Flowers Race
Сезон 2012 Серия 37
16 сентября 2012
Daddy and the Golden Eggs
Сезон 2012 Серия 38
23 сентября 2012
Absolute Ddakji
Сезон 2012 Серия 39
30 сентября 2012
X-Man vs. Running Man
Сезон 2012 Серия 40
7 октября 2012
Incheon Landing
Сезон 2012 Серия 41
14 октября 2012
Future Ddakji
Сезон 2012 Серия 42
21 октября 2012
Riddle Race
Сезон 2012 Серия 43
28 октября 2012
Running Man Hunter... The Final Hunt
Сезон 2012 Серия 44
4 ноября 2012
Superpower Baseball
Сезон 2012 Серия 45
11 ноября 2012
007 Water Sniper
Сезон 2012 Серия 46
18 ноября 2012
007 Dark Evil
Сезон 2012 Серия 47
25 ноября 2012
Back To The 1980's (Time Machine)
Сезон 2012 Серия 48
2 декабря 2012
Kimchi Making Race
Сезон 2012 Серия 49
9 декабря 2012
The Man Who Became a King
Сезон 2012 Серия 50
16 декабря 2012
Snowball Fight Race (Christmas Special)
Сезон 2012 Серия 51
23 декабря 2012
Truth and Lie
Сезон 2012 Серия 52
30 декабря 2012
Hallyu Idol Special
Сезон 2012 Серия 75
1 января 2012
The Killers
Сезон 2012 Серия 76
8 января 2012
Running Man Bingo
Сезон 2012 Серия 77
15 января 2012
Chohanji
Сезон 2012 Серия 78
22 января 2012
Sherlock Holmes Mystery
Сезон 2012 Серия 79
29 января 2012
Charlie's Angels
Сезон 2012 Серия 80
5 февраля 2012
What Gary Knows
Сезон 2012 Серия 81
16 февраля 2012
Spy Game
Сезон 2012 Серия 82
19 февраля 2012
Nurimaru APEC House
Сезон 2012 Серия 83
26 февраля 2012
Running Man vs. Big Bang, Part 1
Сезон 2012 Серия 84
4 марта 2012
Running Man vs. Big Bang, Part 2
Сезон 2012 Серия 85
11 марта 2012
Running Man Sports Competition
Сезон 2012 Серия 86
18 марта 2012
First Love
Сезон 2012 Серия 87
25 марта 2012
Running Man Code
Сезон 2012 Серия 88
1 апреля 2012
Running Man in Wonderland
Сезон 2012 Серия 89
8 апреля 2012
Gone Fishing
Сезон 2012 Серия 90
15 апреля 2012
Return of Yoomes Bond
Сезон 2012 Серия 91
22 апреля 2012
Running Man Chinese Delivery
Сезон 2012 Серия 92
29 апреля 2012
Non-Stop Survival Race
Сезон 2012 Серия 93
6 мая 2012
Wedding Race
Сезон 2012 Серия 94
13 мая 2012
Running Man Mission: Impossible
Сезон 2012 Серия 95
20 мая 2012
Park Ji Sung vs. Running Man: Superpower Soccer
Сезон 2012 Серия 96
27 мая 2012
Asian Dream Cup 2012
Сезон 2012 Серия 97
3 июня 2012
Mystery Zombie Race
Сезон 2012 Серия 98
10 июня 2012
Kings Race
Сезон 2012 Серия 99
17 июня 2012
100th Episode Special: War of the Gods
Сезон 2012 Серия 100
24 июня 2012
CSI: Running Man (1)
Сезон 2012 Серия 101
1 июля 2012
CSI: Running Man (2)
Сезон 2012 Серия 102
8 июля 2012
Beauty and the Beast
Сезон 2012 Серия 103
15 июля 2012
Running Olympics
Сезон 2012 Серия 104
22 июля 2012
Jeju Money Game
Сезон 2012 Серия 105
5 августа 2012
Find the Real Love
Сезон 2012 Серия 106
12 августа 2012
Running Man Chaser
Сезон 2012 Серия 107
19 августа 2012
Don't Walk, Date
Сезон 2012 Серия 108
26 августа 2012
Four Seasons Training Race
Сезон 2012 Серия 109
2 сентября 2012
Target Hunting
Сезон 2012 Серия 110
9 сентября 2012
Middle Aged Flowers Race
Сезон 2012 Серия 111
16 сентября 2012
Daddy and the Golden Eggs
Сезон 2012 Серия 112
23 сентября 2012
Absolute Ddakji
Сезон 2012 Серия 113
30 сентября 2012
X-Man vs. Running Man
Сезон 2012 Серия 114
7 октября 2012
Incheon Landing
Сезон 2012 Серия 115
14 октября 2012
Future Ddakji
Сезон 2012 Серия 116
21 октября 2012
Riddle Race
Сезон 2012 Серия 117
28 октября 2012
Running Man Hunter... The Final Hunt
Сезон 2012 Серия 118
4 ноября 2012
Superpower Baseball
Сезон 2012 Серия 119
11 ноября 2012
007 Water Sniper
Сезон 2012 Серия 120
18 ноября 2012
007 Dark Evil
Сезон 2012 Серия 121
25 ноября 2012
Back To The 1980's (Time Machine)
Сезон 2012 Серия 122
2 декабря 2012
Kimchi Making Race
Сезон 2012 Серия 123
9 декабря 2012
The Man Who Became a King
Сезон 2012 Серия 124
16 декабря 2012
Snowball Fight Race (Christmas Special)
Сезон 2012 Серия 125
23 декабря 2012
Truth and Lie
Сезон 2012 Серия 126
30 декабря 2012
График выхода всех сериалов
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