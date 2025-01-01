Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Бегущий человек
Киноафиша Сериалы Бегущий человек Сезоны

Бегущий человек, список сезонов

Running Man
Год выпуска 2010
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал SBS

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
9.1 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов телешоу «Бегущий человек»
Бегущий человек - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
23 эпизода 11 июля 2010 - 26 декабря 2010
 
Бегущий человек - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
74 эпизода 2 января 2011 - 25 декабря 2011
 
Бегущий человек - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
104 эпизода 1 января 2012 - 30 декабря 2012
 
Бегущий человек - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
104 эпизода 6 января 2013 - 29 декабря 2013
 
Бегущий человек - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
98 эпизодов 5 января 2014 - 28 декабря 2014
 
Бегущий человек - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
104 эпизода 4 января 2015 - 27 декабря 2015
 
Бегущий человек - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
104 эпизода 3 января 2016 - 25 декабря 2016
 
Бегущий человек - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
104 эпизода 1 января 2017 - 31 декабря 2017
 
Бегущий человек - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
98 эпизодов 7 января 2018 - 30 декабря 2018
 
Бегущий человек - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
102 эпизода 6 января 2019 - 29 декабря 2019
 
Бегущий человек - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
104 эпизода 5 января 2020 - 27 декабря 2020
 
Бегущий человек - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
100 эпизодов 3 января 2021 - 26 декабря 2021
 
Бегущий человек - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
98 эпизодов 2 января 2022 - 25 декабря 2022
 
Бегущий человек - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
62 эпизода 1 января 2023 - 31 декабря 2023
 
Бегущий человек - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
48 эпизодов 7 января 2024 - 22 декабря 2024
 
Бегущий человек - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
26 эпизодов 5 января 2025 - 6 июля 2025
 
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше