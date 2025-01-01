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Бегущий человек
Сезоны
Бегущий человек, список сезонов
Running Man
Год выпуска
2010
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 30 минут
Телеканал
SBS
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
9.1
IMDb
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Список сезонов телешоу «Бегущий человек»
Сезон 1 / Season 1
23 эпизода
11 июля 2010 - 26 декабря 2010
Сезон 2 / Season 2
74 эпизода
2 января 2011 - 25 декабря 2011
Сезон 3 / Season 3
104 эпизода
1 января 2012 - 30 декабря 2012
Сезон 4 / Season 4
104 эпизода
6 января 2013 - 29 декабря 2013
Сезон 5 / Season 5
98 эпизодов
5 января 2014 - 28 декабря 2014
Сезон 6 / Season 6
104 эпизода
4 января 2015 - 27 декабря 2015
Сезон 7 / Season 7
104 эпизода
3 января 2016 - 25 декабря 2016
Сезон 8 / Season 8
104 эпизода
1 января 2017 - 31 декабря 2017
Сезон 9 / Season 9
98 эпизодов
7 января 2018 - 30 декабря 2018
Сезон 10 / Season 10
102 эпизода
6 января 2019 - 29 декабря 2019
Сезон 11 / Season 11
104 эпизода
5 января 2020 - 27 декабря 2020
Сезон 12 / Season 12
100 эпизодов
3 января 2021 - 26 декабря 2021
Сезон 13 / Season 13
98 эпизодов
2 января 2022 - 25 декабря 2022
Сезон 14 / Season 14
62 эпизода
1 января 2023 - 31 декабря 2023
Сезон 14 / Season 14
48 эпизодов
7 января 2024 - 22 декабря 2024
Сезон 15 / Season 15
26 эпизодов
5 января 2025 - 6 июля 2025
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