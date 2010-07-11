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Бегущий человек (2010), 2010 сезон

Постер к 2010-му сезону телешоу Бегущий человек
Киноафиша Сериалы Бегущий человек Сезоны Сезон 2010

Running Man
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 23
Продолжительность сезона 34 часа 30 минут
О чем 2010-й сезон телешоу «Бегущий человек»

В 1-м сезоне шоу «Бегущий человек» только начинает свой длинный телевизионный путь. Однако уже сейчас программа наполнена отменным юмором, благодаря которому получила славу в Южной Корее и за ее пределами. Зрители познакомятся с постоянными участниками, возлагающими на себя неожиданные и сложные миссии. Каждый конкурс принципиально отличается от предыдущего, и что ждет участников впереди – загадка для всех. Любопытно, что действие игры разворачивается ночью, в зданиях, которые обычно закрыты в это время: университетах, торговых центрах, музеях.

Рейтинг шоу

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9.1 IMDb
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Список серий телешоу Бегущий человек График выхода всех сериалов
Сезон 2010
Сезон 2011
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Сезон 2015
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Сезон 2021
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Сезон 2023
Сезон 2024
Сезон 2025
Times Square
Сезон 2010 Серия 1
11 июля 2010
Suwon World Cup Stadium, Part 1
Сезон 2010 Серия 2
18 июля 2010
Suwon World Cup Stadium, Part 2
Сезон 2010 Серия 3
25 июля 2010
Gwacheon National Science Museum, Part 1
Сезон 2010 Серия 4
1 августа 2010
Gwacheon National Science Museum, Part 2
Сезон 2010 Серия 5
8 августа 2010
Namsan Tower
Сезон 2010 Серия 6
15 августа 2010
Sejong Center for the Performing Arts
Сезон 2010 Серия 7
22 августа 2010
Seoul Museum of History, Gyeonghui Palace
Сезон 2010 Серия 8
29 августа 2010
Lotte World
Сезон 2010 Серия 9
5 сентября 2010
National Museum of Contemporary Art
Сезон 2010 Серия 10
12 сентября 2010
Seoul Central Post Office
Сезон 2010 Серия 11
19 сентября 2010
Seoul Design Fair @ Seoul Olympic Stadium
Сезон 2010 Серия 12
26 сентября 2010
SBS Broadcasting Center
Сезон 2010 Серия 13
3 октября 2010
Boramae Safety Experience Center
Сезон 2010 Серия 14
17 октября 2010
Seoul Metro Train Depot
Сезон 2010 Серия 15
24 октября 2010
I'Park Mall
Сезон 2010 Серия 16
31 октября 2010
Hanyang Women's University
Сезон 2010 Серия 17
7 ноября 2010
Busan International Cruise Ship @ Gwangan Bridge
Сезон 2010 Серия 18
21 ноября 2010
Namsangol Hanok Village
Сезон 2010 Серия 19
28 ноября 2010
Korea Meteorological Administration
Сезон 2010 Серия 20
5 декабря 2010
Gwangmyeong Station
Сезон 2010 Серия 21
12 декабря 2010
Lotte Mart
Сезон 2010 Серия 22
19 декабря 2010
Alpensia Ski Resort
Сезон 2010 Серия 23
26 декабря 2010
График выхода всех сериалов
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