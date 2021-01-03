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Бегущий человек (2010), 2021 сезон

Постер к 2021-му сезону телешоу Бегущий человек
Киноафиша Сериалы Бегущий человек Сезоны Сезон 2021

Running Man
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 3 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 100
Продолжительность сезона 150 часов 0 минут
О чем 2021-й сезон телешоу «Бегущий человек»

В 12-м сезоне шоу «Бегущий человек», жанр которого характеризуют как «городскую погоню», давно знакомые зрителям любители адреналина снова окажутся в непредвиденных обстоятельствах. На определенной территории им предстоит отдать все свои силы, чтобы пройти как физические испытания, так и задания на эрудицию. Чтобы не проиграть, героям придется идти на разные уловки, ведь все, чего они боятся, может застать врасплох, когда миссия будет провалена. Некоторые задания выпадет выполнять в одиночку, а иногда нужно объединяться в команды.

Рейтинг шоу

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9.1 IMDb
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Список серий телешоу Бегущий человек График выхода всех сериалов
Сезон 2010
Сезон 2011
Сезон 2012
Сезон 2013
Сезон 2014
Сезон 2015
Сезон 2016
Сезон 2017
Сезон 2018
Сезон 2019
Сезон 2020
Сезон 2021
Сезон 2022
Сезон 2023
Сезон 2024
Сезон 2025
2021 Association New Year's Party: The Return of the Veterans
Сезон 2021 Серия 1
3 января 2021
2021 Association New Year's Party: The Return of the Veterans + Planning Intention Race: The Rewriting Running Man
Сезон 2021 Серия 2
10 января 2021
Planning Intention Race: The Rewriting Running Man
Сезон 2021 Серия 3
17 января 2021
Activity Cost Shooter Race: Burning 18 Again
Сезон 2021 Серия 4
24 января 2021
Uneasy Sisters: My Little Old Brother
Сезон 2021 Серия 5
31 января 2021
2021 New Year Trick Race: Take my Bad Luck
Сезон 2021 Серия 6
7 февраля 2021
2021 Running Man Community Games with Penthouse
Сезон 2021 Серия 7
14 февраля 2021
Running Investment Conference: Masters of Investment
Сезон 2021 Серия 8
21 февраля 2021
Running Investment Conference: Masters of Investment & Suk-jin's Day: See The Gold Now
Сезон 2021 Серия 9
28 февраля 2021
Room Inside The Village: Find The Gold Now
Сезон 2021 Серия 10
7 марта 2021
Running Dynasty Records: The Appearance of The Evil Spirit
Сезон 2021 Серия 11
14 марта 2021
Yoo Daesang VS Kim Daesang: The Dignity of Daesang
Сезон 2021 Серия 12
21 марта 2021
Catch The Star of FA: Stars' Contract War
Сезон 2021 Серия 13
28 марта 2021
Being an Idol Project: Brave Idol's Day
Сезон 2021 Серия 14
4 апреля 2021
10 Minutes VS 1 Hour: Sweet Savage's Off Work Road
Сезон 2021 Серия 15
11 апреля 2021
I Also Want to Find an Entertainment Partner
Сезон 2021 Серия 16
18 апреля 2021
I Also Want to Find an Entertainment Partner
Сезон 2021 Серия 17
25 апреля 2021
Time Machine Race: Semester '91 Is BACK!
Сезон 2021 Серия 18
2 мая 2021
Card Payment Race: If You Go to The Radio Station
Сезон 2021 Серия 19
9 мая 2021
The Clever Escape Race: Empty Head Land
Сезон 2021 Серия 20
16 мая 2021
We Will Find Spring
Сезон 2021 Серия 21
23 мая 2021
Off-hour Race: THE Pay Attention
Сезон 2021 Серия 22
30 мая 2021
Three Meals Jae-suk
Сезон 2021 Серия 23
6 июня 2021
Goodbye Our Inseparable Brother
Сезон 2021 Серия 24
13 июня 2021
County Blood Day: The First Entertainment Enthusiast Jungmo
Сезон 2021 Серия 25
20 июня 2021
Pleasant & Unpleasant: Bliss Men and Women Vacance
Сезон 2021 Серия 26
27 июня 2021
Talk Hell: The Day of Slaughter
Сезон 2021 Серия 27
4 июля 2021
Role Shooter Race: A Little Weird Family Photo
Сезон 2021 Серия 28
11 июля 2021
But The Price Is Postpaid: Get One's Wish
Сезон 2021 Серия 29
18 июля 2021
Theft of Comedians Guild Fees
Сезон 2021 Серия 30
8 августа 2021
Choose The Fate From Your Own Hands: The First Filial Piety Shooting Operation
Сезон 2021 Серия 31
15 августа 2021
Team Choosing Race: Young-ji VS Young-ji
Сезон 2021 Серия 32
22 августа 2021
Find The Best Price Doll: Strict Doll Appraiser
Сезон 2021 Серия 33
29 августа 2021
Couple Race: Yoo Raise Man Up!
Сезон 2021 Серия 34
5 сентября 2021
Catch The Mafia: The Messy Running Man
Сезон 2021 Серия 35
12 сентября 2021
Coliseum Revival Project: Curator Kook and Country Representative
Сезон 2021 Серия 36
19 сентября 2021
Women's Volleyball Team: Sparkling Transfer Contract
Сезон 2021 Серия 37
26 сентября 2021
Sparkling Transfer Contract II: Negotiations of The Big Guys
Сезон 2021 Серия 38
3 октября 2021
The Hard Way for Italian Gentlemen and Ladies: Characteristic Western Food Road
Сезон 2021 Серия 39
10 октября 2021
Webfoot Octopus Game
Сезон 2021 Серия 40
17 октября 2021
Choice of Destiny: Golden Ratio Race
Сезон 2021 Серия 41
24 октября 2021
The Rehabilitation Project: Icon of Bad Luck
Сезон 2021 Серия 42
31 октября 2021
Get to Know Each Other Race: The Mountaineering Club I Paid For
Сезон 2021 Серия 43
7 ноября 2021
Street Human Fighter
Сезон 2021 Серия 44
14 ноября 2021
Running Man VS Production Team: 2021 Running Man Penalty Negotiation
Сезон 2021 Серия 45
21 ноября 2021
Welcome The New Millennium: At The End of The Century
Сезон 2021 Серия 46
28 ноября 2021
We Are The Entertainment Family: Hyoja-dong Yang Se-chan
Сезон 2021 Серия 47
5 декабря 2021
Sukjin's Cells
Сезон 2021 Серия 48
12 декабря 2021
2021 Witty Year-End Party
Сезон 2021 Серия 49
19 декабря 2021
Running Man Year-end Closing Special
Сезон 2021 Серия 50
26 декабря 2021
2021 Association New Year's Party: The Return of the Veterans
Сезон 2021 Серия 536
3 января 2021
2021 Association New Year's Party: The Return of the Veterans + Planning Intention Race: The Rewriting Running Man
Сезон 2021 Серия 537
10 января 2021
Planning Intention Race: The Rewriting Running Man
Сезон 2021 Серия 538
17 января 2021
Activity Cost Shooter Race: Burning 18 Again
Сезон 2021 Серия 539
24 января 2021
Uneasy Sisters: My Little Old Brother
Сезон 2021 Серия 540
31 января 2021
2021 New Year Trick Race: Take my Bad Luck
Сезон 2021 Серия 541
7 февраля 2021
2021 Running Man Community Games with Penthouse
Сезон 2021 Серия 542
14 февраля 2021
Running Investment Conference: Masters of Investment
Сезон 2021 Серия 543
21 февраля 2021
Running Investment Conference: Masters of Investment & Suk-jin's Day: See The Gold Now
Сезон 2021 Серия 544
28 февраля 2021
Room Inside The Village: Find The Gold Now
Сезон 2021 Серия 545
7 марта 2021
Running Dynasty Records: The Appearance of The Evil Spirit
Сезон 2021 Серия 546
14 марта 2021
Yoo Daesang VS Kim Daesang: The Dignity of Daesang
Сезон 2021 Серия 547
21 марта 2021
Catch The Star of FA: Stars' Contract War
Сезон 2021 Серия 548
28 марта 2021
Being an Idol Project: Brave Idol's Day
Сезон 2021 Серия 549
4 апреля 2021
10 Minutes VS 1 Hour: Sweet Savage's Off Work Road
Сезон 2021 Серия 550
11 апреля 2021
I Also Want to Find an Entertainment Partner
Сезон 2021 Серия 551
18 апреля 2021
I Also Want to Find an Entertainment Partner
Сезон 2021 Серия 552
25 апреля 2021
Time Machine Race: Semester '91 Is BACK!
Сезон 2021 Серия 553
2 мая 2021
Card Payment Race: If You Go to The Radio Station
Сезон 2021 Серия 554
9 мая 2021
The Clever Escape Race: Empty Head Land
Сезон 2021 Серия 555
16 мая 2021
We Will Find Spring
Сезон 2021 Серия 556
23 мая 2021
Off-hour Race: THE Pay Attention
Сезон 2021 Серия 557
30 мая 2021
Three Meals Jae-suk
Сезон 2021 Серия 558
6 июня 2021
Goodbye Our Inseparable Brother
Сезон 2021 Серия 559
13 июня 2021
County Blood Day: The First Entertainment Enthusiast Jungmo
Сезон 2021 Серия 560
20 июня 2021
Pleasant & Unpleasant: Bliss Men and Women Vacance
Сезон 2021 Серия 561
27 июня 2021
Talk Hell: The Day of Slaughter
Сезон 2021 Серия 562
4 июля 2021
Role Shooter Race: A Little Weird Family Photo
Сезон 2021 Серия 563
11 июля 2021
But The Price Is Postpaid: Get One's Wish
Сезон 2021 Серия 564
18 июля 2021
Theft of Comedians Guild Fees
Сезон 2021 Серия 565
8 августа 2021
Choose The Fate From Your Own Hands: The First Filial Piety Shooting Operation
Сезон 2021 Серия 566
15 августа 2021
Team Choosing Race: Young-ji VS Young-ji
Сезон 2021 Серия 567
22 августа 2021
Find The Best Price Doll: Strict Doll Appraiser
Сезон 2021 Серия 568
29 августа 2021
Couple Race: Yoo Raise Man Up!
Сезон 2021 Серия 569
5 сентября 2021
Catch The Mafia: The Messy Running Man
Сезон 2021 Серия 570
12 сентября 2021
Coliseum Revival Project: Curator Kook and Country Representative
Сезон 2021 Серия 571
19 сентября 2021
Women's Volleyball Team: Sparkling Transfer Contract
Сезон 2021 Серия 572
26 сентября 2021
Sparkling Transfer Contract II: Negotiations of The Big Guys
Сезон 2021 Серия 573
3 октября 2021
The Hard Way for Italian Gentlemen and Ladies: Characteristic Western Food Road
Сезон 2021 Серия 574
10 октября 2021
Webfoot Octopus Game
Сезон 2021 Серия 575
17 октября 2021
Choice of Destiny: Golden Ratio Race
Сезон 2021 Серия 576
24 октября 2021
The Rehabilitation Project: Icon of Bad Luck
Сезон 2021 Серия 577
31 октября 2021
Get to Know Each Other Race: The Mountaineering Club I Paid For
Сезон 2021 Серия 578
7 ноября 2021
Street Human Fighter
Сезон 2021 Серия 579
14 ноября 2021
Running Man VS Production Team: 2021 Running Man Penalty Negotiation
Сезон 2021 Серия 580
21 ноября 2021
Welcome The New Millennium: At The End of The Century
Сезон 2021 Серия 581
28 ноября 2021
We Are The Entertainment Family: Hyoja-dong Yang Se-chan
Сезон 2021 Серия 582
5 декабря 2021
Sukjin's Cells
Сезон 2021 Серия 583
12 декабря 2021
2021 Witty Year-End Party
Сезон 2021 Серия 584
19 декабря 2021
Running Man Year-end Closing Special
Сезон 2021 Серия 585
26 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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