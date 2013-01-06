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Бегущий человек (2010), 2013 сезон

Постер к 2013-му сезону телешоу Бегущий человек
Киноафиша Сериалы Бегущий человек Сезоны Сезон 2013

Running Man
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 6 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 104
Продолжительность сезона 156 часов 0 минут
О чем 2013-й сезон телешоу «Бегущий человек»

В 4-м сезоне шоу «Бегущий человек» безумства только набирают оборот. Несколько участников, готовых испытать себя, получают ряд необычных заданий, в которых нужно делать странные и даже абсурдные вещи, используя для этого нестандартные локации. Например, одному из группы предстоит почувствовать себя в шкуре Джеймса Бонда, который будет бороться против человека, распространяющего опасный вирус. Игра давно вышла за пределы Южной Кореи, поэтому игроки отправятся также в Китай и Вьетнам, где познакомятся с местными селебрити.

Рейтинг шоу

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9.1 IMDb
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Список серий телешоу Бегущий человек График выхода всех сериалов
Сезон 2010
Сезон 2011
Сезон 2012
Сезон 2013
Сезон 2014
Сезон 2015
Сезон 2016
Сезон 2017
Сезон 2018
Сезон 2019
Сезон 2020
Сезон 2021
Сезон 2022
Сезон 2023
Сезон 2024
Сезон 2025
War of the Zodiac Gods
Сезон 2013 Серия 1
6 января 2013
War of Money
Сезон 2013 Серия 2
13 января 2013
Running Winter Olympics
Сезон 2013 Серия 3
20 января 2013
Running Man Reincarnation
Сезон 2013 Серия 4
27 января 2013
The Bounty Hunters
Сезон 2013 Серия 5
3 февраля 2013
Actors (Spy) vs. Singers (Spy)
Сезон 2013 Серия 6
10 февраля 2013
Secret of the Nine Swords (Asia Race Part I, Macau)
Сезон 2013 Серия 7
17 февраля 2013
Secret of the Nine Swords (Asia Race Part II, Vietnam)
Сезон 2013 Серия 8
24 февраля 2013
Treasure Hunter
Сезон 2013 Серия 9
3 марта 2013
Legend of the Nine Swords (Asia Race Part III, Vietnam)
Сезон 2013 Серия 10
10 марта 2013
The Fools and the Princesses
Сезон 2013 Серия 11
17 марта 2013
Control of the School Flag
Сезон 2013 Серия 12
24 марта 2013
That Winter... the Typhoon Blows
Сезон 2013 Серия 13
31 марта 2013
Find the Vaccine to Save the World
Сезон 2013 Серия 14
7 апреля 2013
Animal Kingdom
Сезон 2013 Серия 15
14 апреля 2013
Best Couple Race
Сезон 2013 Серия 16
21 апреля 2013
Karaoke Race
Сезон 2013 Серия 17
28 апреля 2013
Legendary King of Ddakji
Сезон 2013 Серия 18
5 мая 2013
Running Man vs. Law of the Jungle
Сезон 2013 Серия 19
12 мая 2013
Betrayer Club Arrest Operation
Сезон 2013 Серия 20
19 мая 2013
Running Man Athletic Tournament
Сезон 2013 Серия 21
26 мая 2013
Gapyeong Gymnasium
Сезон 2013 Серия 22
2 июня 2013
The Legendary Nine-Tailed Fox
Сезон 2013 Серия 23
9 июня 2013
The Avengers
Сезон 2013 Серия 24
16 июня 2013
King of the Killers Race
Сезон 2013 Серия 25
23 июня 2013
Baekje Cultural Complex
Сезон 2013 Серия 26
30 июня 2013
Korea Polar Research Institute
Сезон 2013 Серия 27
7 июля 2013
Shanghai Dream Cup 2013
Сезон 2013 Серия 28
14 июля 2013
Destiny's Pairs
Сезон 2013 Серия 29
21 июля 2013
Hangang Park
Сезон 2013 Серия 30
28 июля 2013
I Hear Your Voice (Parody)
Сезон 2013 Серия 31
4 августа 2013
Goyang Aqua Studio
Сезон 2013 Серия 32
11 августа 2013
Couple Race
Сезон 2013 Серия 33
18 августа 2013
Ranking Organization
Сезон 2013 Серия 34
25 августа 2013
Pirates of the Caribbean
Сезон 2013 Серия 35
1 сентября 2013
King of Idols
Сезон 2013 Серия 36
8 сентября 2013
Stealing Princess Ji-hyo's Heart
Сезон 2013 Серия 37
15 сентября 2013
Great Inheritance
Сезон 2013 Серия 38
22 сентября 2013
Search for the Little Girl
Сезон 2013 Серия 39
29 сентября 2013
The Heirs
Сезон 2013 Серия 40
6 октября 2013
The Legend of the Troublemakers
Сезон 2013 Серия 41
13 октября 2013
The Wolf and the Lamb
Сезон 2013 Серия 42
20 октября 2013
Find the Key of Freedom
Сезон 2013 Серия 43
27 октября 2013
The Wizard of Oz
Сезон 2013 Серия 44
3 ноября 2013
Ryu Hyunjin's Choice
Сезон 2013 Серия 45
10 ноября 2013
Ryu Hyunjin's Autumn MT
Сезон 2013 Серия 46
17 ноября 2013
Superpower Baseball
Сезон 2013 Серия 47
24 ноября 2013
The Number
Сезон 2013 Серия 48
1 декабря 2013
Escaping
Сезон 2013 Серия 49
8 декабря 2013
Men's Popularity Race
Сезон 2013 Серия 50
15 декабря 2013
The Nightmare Before Christmas
Сезон 2013 Серия 51
22 декабря 2013
Year End Special
Сезон 2013 Серия 52
29 декабря 2013
War of the Zodiac Gods
Сезон 2013 Серия 127
6 января 2013
War of Money
Сезон 2013 Серия 128
13 января 2013
Running Winter Olympics
Сезон 2013 Серия 129
20 января 2013
Running Man Reincarnation
Сезон 2013 Серия 130
27 января 2013
The Bounty Hunters
Сезон 2013 Серия 131
3 февраля 2013
Actors (Spy) vs. Singers (Spy)
Сезон 2013 Серия 132
10 февраля 2013
Secret of the Nine Swords (Asia Race Part I, Macau)
Сезон 2013 Серия 133
17 февраля 2013
Secret of the Nine Swords (Asia Race Part II, Vietnam)
Сезон 2013 Серия 134
24 февраля 2013
Treasure Hunter
Сезон 2013 Серия 135
3 марта 2013
Legend of the Nine Swords (Asia Race Part III, Vietnam)
Сезон 2013 Серия 136
10 марта 2013
The Fools and the Princesses
Сезон 2013 Серия 137
17 марта 2013
Control of the School Flag
Сезон 2013 Серия 138
24 марта 2013
That Winter... the Typhoon Blows
Сезон 2013 Серия 139
31 марта 2013
Find the Vaccine to Save the World
Сезон 2013 Серия 140
7 апреля 2013
Animal Kingdom
Сезон 2013 Серия 141
14 апреля 2013
Best Couple Race
Сезон 2013 Серия 142
21 апреля 2013
Karaoke Race
Сезон 2013 Серия 143
28 апреля 2013
Legendary King of Ddakji
Сезон 2013 Серия 144
5 мая 2013
Running Man vs. Law of the Jungle
Сезон 2013 Серия 145
12 мая 2013
Betrayer Club Arrest Operation
Сезон 2013 Серия 146
19 мая 2013
Running Man Athletic Tournament
Сезон 2013 Серия 147
26 мая 2013
Gapyeong Gymnasium
Сезон 2013 Серия 148
2 июня 2013
The Legendary Nine-Tailed Fox
Сезон 2013 Серия 149
9 июня 2013
The Avengers
Сезон 2013 Серия 150
16 июня 2013
King of the Killers Race
Сезон 2013 Серия 151
23 июня 2013
Baekje Cultural Complex
Сезон 2013 Серия 152
30 июня 2013
Korea Polar Research Institute
Сезон 2013 Серия 153
7 июля 2013
Shanghai Dream Cup 2013
Сезон 2013 Серия 154
14 июля 2013
Destiny's Pairs
Сезон 2013 Серия 155
21 июля 2013
Hangang Park
Сезон 2013 Серия 156
28 июля 2013
I Hear Your Voice (Parody)
Сезон 2013 Серия 157
4 августа 2013
Goyang Aqua Studio
Сезон 2013 Серия 158
11 августа 2013
Couple Race
Сезон 2013 Серия 159
18 августа 2013
Ranking Organization
Сезон 2013 Серия 160
25 августа 2013
Pirates of the Caribbean
Сезон 2013 Серия 161
1 сентября 2013
King of Idols
Сезон 2013 Серия 162
8 сентября 2013
Stealing Princess Ji-hyo's Heart
Сезон 2013 Серия 163
15 сентября 2013
Great Inheritance
Сезон 2013 Серия 164
22 сентября 2013
Search for the Little Girl
Сезон 2013 Серия 165
29 сентября 2013
The Heirs
Сезон 2013 Серия 166
6 октября 2013
The Legend of the Troublemakers
Сезон 2013 Серия 167
13 октября 2013
The Wolf and the Lamb
Сезон 2013 Серия 168
20 октября 2013
Find the Key of Freedom
Сезон 2013 Серия 169
27 октября 2013
The Wizard of Oz
Сезон 2013 Серия 170
3 ноября 2013
Ryu Hyunjin's Choice
Сезон 2013 Серия 171
10 ноября 2013
Ryu Hyunjin's Autumn MT
Сезон 2013 Серия 172
17 ноября 2013
Superpower Baseball
Сезон 2013 Серия 173
24 ноября 2013
The Number
Сезон 2013 Серия 174
1 декабря 2013
Escaping
Сезон 2013 Серия 175
8 декабря 2013
Men's Popularity Race
Сезон 2013 Серия 176
15 декабря 2013
The Nightmare Before Christmas
Сезон 2013 Серия 177
22 декабря 2013
Year End Special
Сезон 2013 Серия 178
29 декабря 2013
График выхода всех сериалов
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