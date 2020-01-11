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Привет, Андрей! (2017), 3 сезон
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Привет, Андрей!
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Сезон 3
Привет, Андрей!
12+
Название
Сезон 3
Премьера сезона
11 января 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
24
Продолжительность сезона
36 часов 0 минут
Рейтинг шоу
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Список серий телешоу Привет, Андрей!
График выхода всех сериалов
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Сезон 11
Сезон 12
Сотый юбилейный выпуск
Сезон 3
Серия 103
11 января 2020
"Свадьба в Малиновке" 50 лет спустя
Сезон 3
Серия 104
18 января 2020
"Холоп" и другие: за кулисами, в чём секрет успеха, истории из жизни звезд.
Сезон 3
Серия 105
25 января 2020
Юбилейный вечер Дмитрия Маликова.
Сезон 3
Серия 106
1 февраля 2020
Вечер сюрпризов для Ларисы Рубальской
Сезон 3
Серия 107
8 февраля 2020
Вечер сюрпризов для актрисы Евгении Симоновой
Сезон 3
Серия 108
15 февраля 2020
Музыка 70-х
Сезон 3
Серия 109
22 февраля 2020
Вечер Елены Соловей
Сезон 3
Серия 110
29 февраля 2020
Поздравляем любимых женщин с 8 марта!
Сезон 3
Серия 111
7 марта 2020
Лучшие ВИА: вспоминаем золотые хиты СССР
Сезон 3
Серия 112
14 марта 2020
Валентина Толкунова: певица на все времена!
Сезон 3
Серия 113
21 марта 2020
Александр Зацепин: Некруглая дата в кругу друзей и поклонников.
Сезон 3
Серия 114
28 марта 2020
Лучшие ВИА 70-х: Песни для души!
Сезон 3
Серия 115
4 апреля 2020
День Рождения в самоизоляции.
Сезон 3
Серия 116
18 апреля 2020
Любимые песни 80-х
Сезон 3
Серия 117
25 апреля 2020
Вечер сюрпризов для Наташи Королевой
Сезон 3
Серия 118
16 мая 2020
Эстрада 80-х Золотая коллекция
Сезон 3
Серия 119
23 мая 2020
Последний звонок 2020. Праздничный вечер.
Сезон 3
Серия 120
30 мая 2020
Вспоминая Людмилу Зыкину. К 90-летию великой певицы.
Сезон 3
Серия 121
6 июня 2020
Музыка-70х. Песня года -71
Сезон 3
Серия 122
13 июня 2020
Песня года: лихие мелодии двяностых!
Сезон 3
Серия 123
20 июня 2020
Хиты 90-х. Продолжаем вспоминать.
Сезон 3
Серия 124
27 июня 2020
Застольные песни
Сезон 3
Серия 125
4 июля 2020
Стопроцентное ми-ми-ми: любимые питомцы знаменитостей
Сезон 3
Серия 126
11 июля 2020
График выхода всех сериалов
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