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Привет, Андрей! (2017), 5 сезон
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Привет, Андрей!
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Сезон 5
Привет, Андрей!
12+
Название
Сезон 5
Премьера сезона
9 января 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
31
Продолжительность сезона
46 часов 30 минут
Рейтинг шоу
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Список серий телешоу Привет, Андрей!
График выхода всех сериалов
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Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Любимые душевные и застольные песни.
Сезон 5
Серия 145
9 января 2021
Любимые герои сказок в гостях у Андрея Малахова.
Сезон 5
Серия 146
10 января 2021
Поём вместе с любимыми актёрами!
Сезон 5
Серия 147
16 января 2021
Актриса Ирина Алфёрова и её семейные тайны!
Сезон 5
Серия 148
23 января 2021
Исчезнувшие звёзды 70-х поём золотые хиты!
Сезон 5
Серия 149
30 января 2021
Любимые ВИА 70-х: "Самоцветам"-50 лет.
Сезон 5
Серия 150
6 февраля 2021
Поговори со мною мама: лучше песни Владимира Мигули.
Сезон 5
Серия 151
13 февраля 2021
Короче, Склифосовский! Актёры любимого сериала снова с нами!
Сезон 5
Серия 152
20 февраля 2021
Русская народная песня: с дрожью в голосе и сердце.
Сезон 5
Серия 153
27 февраля 2021
В ожидании 8 марта: любимые песни с очаровательными актрисами.
Сезон 5
Серия 154
6 марта 2021
Юрий Шатунов по вашим многочисленным просьбам.
Сезон 5
Серия 155
13 марта 2021
Ефим Шифрин: Вечер сюрпризов для юбиляра!
Сезон 5
Серия 156
20 марта 2021
Песня далёкая и близкая: вечер хорошего настроения!
Сезон 5
Серия 157
27 марта 2021
Александр Серов: встреча с женщиной, которая ждала 40 лет!
Сезон 5
Серия 158
3 апреля 2021
Юбилей Юрия Гальцева! "Я родился в день прилёта Гагарина в космос!"
Сезон 5
Серия 159
10 апреля 2021
Ярослав Сумишевский: " песня помогла мне пережить боль утраты"
Сезон 5
Серия 160
17 апреля 2021
Яблони в цвету: любимые песни Евгения Мартынова
Сезон 5
Серия 161
24 апреля 2021
Лучшие голоса России: песни от всей души!
Сезон 5
Серия 162
1 мая 2021
Все герои фильма "Свадьба в малиновки"
Сезон 5
Серия 163
4 мая 2021
ВИА 70-х: песни нашей молодости!
Сезон 5
Серия 164
5 мая 2021
Песни о войне: со слезами на глазах!
Сезон 5
Серия 165
8 мая 2021
Лучшие голоса эстрады 60-х!
Сезон 5
Серия 166
15 мая 2021
Елена Камбурова: сильная женщина с сильным голосом!
Сезон 5
Серия 167
22 мая 2021
Песни и слёзы Александры Пахмутовой
Сезон 5
Серия 168
29 мая 2021
Народные песни: песни от всего сердца!
Сезон 5
Серия 169
5 июня 2021
Светлана Крючкова: актриса которая поёт!
Сезон 5
Серия 170
19 июня 2021
Александр Малинин и лучше исполнители русского романса!
Сезон 5
Серия 171
26 июня 2021
Поём вместе с Татьяной Булановой
Сезон 5
Серия 172
10 июля 2021
Юбилейный вечер Юрия Маликова
Сезон 5
Серия 173
17 июля 2021
Звёзды дискотек 80-90-х: Как сложились их судьбы?
Сезон 5
Серия 174
24 июля 2021
Наташа Королева: вся правда о любви!
Сезон 5
Серия 175
31 июля 2021
График выхода всех сериалов
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