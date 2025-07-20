Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Карен Пири 2022 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Карен Пири
Киноафиша Сериалы Карен Пири Сезоны Сезон 2

Karen Pirie
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 июля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 3
Продолжительность сезона 4 часа 45 минут
О чем 2-й сезон сериала «Карен Пири»

Во 2 сезоне сериала «Карен Пири» продолжается история о сотруднице шотландский полиции, которая получила повышение и теперь работает в отделе исторических расследований. Напомним, в предыдущем сезоне она решает снова открыть дело об убийстве, которое спровоцировало столько обсуждений в популярном подкасте о реальных преступлениях. В 50-е годы кто-то жестоко зарезал буфетчицу Ризз Дафф. Под подозрением оказались три студента в состоянии алкогольного опьянения, однако их так и не обвинили официально. Через четверть века Карен удалось выяснить, что случилось. В новом сезоне отчаянную героиню ожидают очередные опасные испытания.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Карен Пири График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
20 июля 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
20 июля 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
20 июля 2025
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше