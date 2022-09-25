Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Карен Пири 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Карен Пири
Киноафиша Сериалы Карен Пири Сезоны Сезон 1

Karen Pirie
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 4 часа 45 минут
О чем 1-й сезон сериала «Карен Пири»

В 1 сезоне сериала «Карен Пири» в отделе исторических расследований полиции Шотландии появляется новая сотрудница. Раньше Карен Пири была обычным офицером, но теперь она получает повышение, которое оказывается очень кстати: женщину всегда увлекали дела давно минувших дней. Поэтому она приступает к своим новым обязанностям со всем рвением. В провокационном интернет-подкасте она узнает о нераскрытом убийстве 1955 года. Буфетчица Ризз Дафф была зарезана на рабочем месте. Под подозрением оказались трое подвыпивших студентов, однако обвинения им так и не были предъявлены. Карен погружается в расследование.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Карен Пири График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
25 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
25 сентября 2022
График выхода всех сериалов
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше