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Выпуск '09 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Выпуск '09
Киноафиша Сериалы Выпуск '09 Сезоны Сезон 1

Class of '09
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выпуск '09»

В 1 сезоне сериала «Выпуск '09» действие происходит три десятилетия спустя, когда система уголовного правосудия Америки претерпевает значительные изменения. Теперь высший суд в государстве вершит искусственный интеллект, равнодушный к частностям и придерживающийся лишь строгих законов. Он неподкупен, однако обладает и значительными минусами: например, отсутствием эмпатии и понимания внутренней сути конфликта. В рядах ФБР происходит серьезная потеря. Один из агентов погибает, и система оправдывает виновника трагедии. Тогда бывшие однокурсники погибшего, выпустившиеся в 2009 году, встречаются вновь и начинают свой суд.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Выпуск '09» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть чего-то Part of Something
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2023
Фитнес-тест The Fitness Test
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2023
Спасибо, что не сел за руль Thank You for Not Driving
Сезон 1 Серия 3
17 мая 2023
Не твоя девушка Not Your Girlfriend
Сезон 1 Серия 4
24 мая 2023
Проблема в людях The Problem Is People
Сезон 1 Серия 5
31 мая 2023
Аллея Хогана Hogan's Alley
Сезон 1 Серия 6
7 июня 2023
Ночь заказов Orders Night
Сезон 1 Серия 7
14 июня 2023
Выпускной Graduation
Сезон 1 Серия 8
21 июня 2023
График выхода всех сериалов
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