В центре событий оказываются удивительные существа – наполовину динозавры, наполовину грузовики. Они существуют в вымышленной доисторической эпохе, Мезозойской эре. По случайному стечению обстоятельств все они оказались на Кратере, который и стали считать своим домом. Однако это место нельзя назвать тихим и спокойным. Ди-Стракс, крупный Тираннозавр-экскаватор с ужасным характером, уверен, что является полноправным хозяином Кратера. Однако Ти-Ракс, Тираннозавр с добрым сердцем, готов вступить с ним в схватку.