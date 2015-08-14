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Постер сериала Динотракс
Постер сериала Динотракс
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Динотракс

Динотракс (2015 - 2017)

Dinotrux 6+
Год выпуска 2015
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 20 часов 48 минут
О чем сериал

В центре событий оказываются удивительные существа – наполовину динозавры, наполовину грузовики. Они существуют в вымышленной доисторической эпохе, Мезозойской эре. По случайному стечению обстоятельств все они оказались на Кратере, который и стали считать своим домом. Однако это место нельзя назвать тихим и спокойным. Ди-Стракс, крупный Тираннозавр-экскаватор с ужасным характером, уверен, что является полноправным хозяином Кратера. Однако Ти-Ракс, Тираннозавр с добрым сердцем, готов вступить с ним в схватку.

В ролях
В ролях
Кри Саммер
Кри Саммер
Эндрю Фрэнсис
Эндрю Фрэнсис
Брайан Драммонд
Брайан Драммонд
Пол Добсон
Пол Добсон
Тревор Дивэлл
Эшли Болл
Эшли Болл
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Динотракс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2015, 10 эпизодов
 
Динотракс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2016, 13 эпизодов
 
Динотракс - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 16 эпизодов
 
Динотракс - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2017, 7 эпизодов
 
Динотракс - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2017, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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