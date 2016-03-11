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Динотракс 2015 - 2017 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Динотракс
Киноафиша Сериалы Динотракс Сезоны Сезон 2

Dinotrux 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 марта 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Динотракс»

Во 2 сезоне сериала «Динотракс» Ди-Стракс теряет свой шарообразный хвост, но при этом хочет доказать, что он все еще опасен. Однако после того, как он попадет впросак и застревает, команда должна принять решение, окажут ли они помощь своему врагу или оставят его в безвыходном положении. Когда метеор врезается в дом Гаечных инструментов, Динотраксы уводят их в безопасное место. Они пока знают, что у злобного Ди-Стракса уже готов коварный план. Ди-Страксу удается похитить Реввита. Так злодей показывает команде, кто в доме хозяин. Тай планирует совершить ограбление, чтобы спасти своего друга.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Динотракс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Новый хвост New Tail
Сезон 2 Серия 1
11 марта 2016
Оттос Ottos
Сезон 2 Серия 2
11 марта 2016
Ночь Night
Сезон 2 Серия 3
11 марта 2016
Роллодоны Rollodons
Сезон 2 Серия 4
11 марта 2016
Логово Lair
Сезон 2 Серия 5
11 марта 2016
Таран Battering Ram
Сезон 2 Серия 6
11 марта 2016
Ипподром Racetrack
Сезон 2 Серия 7
11 марта 2016
Глуфозавры Gluphosaurs
Сезон 2 Серия 8
11 марта 2016
Товаконстрикторы Towaconstrictors
Сезон 2 Серия 9
11 марта 2016
Скрапторы пустыни Desert Scraptors
Сезон 2 Серия 10
11 марта 2016
Вода Water
Сезон 2 Серия 11
11 марта 2016
Ветер Wind
Сезон 2 Серия 12
11 марта 2016
Молния Lightning
Сезон 2 Серия 13
11 марта 2016
График выхода всех сериалов
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