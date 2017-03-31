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Динотракс 2015 - 2017 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Динотракс
Киноафиша Сериалы Динотракс Сезоны Сезон 4

Dinotrux 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 31 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 48 минут
О чем 4-й сезон сериала «Динотракс»

В 4 сезоне сериала «Динотракс» команда птерокоптеров терпит крушение в Кратере после нападения стелс-скрападактиля. После того как шторм вынуждает Птеракоптера приземлиться к северу от Кратера, Ти-Ракс должен преодолеть оставшуюся часть пути по земле, перемещаясь по льду с помощью дружелюбного пловазавра по имени Снежный Блейзер и его друга. После прощания со Снежным Блейзером и его другом, Ти-Ракс должен пересечь ледяные воды, чтобы вернуться к Кратеру, но по дороге кажется, что группа странных инструментов пытается сломать лед, на котором он находится. Ти-раксу угрожает смертельная опасность.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Динотракс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Птеракоптеры Pteracopters
Сезон 4 Серия 1
31 марта 2017
Снеговик Snowblazer
Сезон 4 Серия 2
31 марта 2017
Пиктулы Picktools
Сезон 4 Серия 3
31 марта 2017
Тон-Тон и Скрап-Ит Ton-Ton & Skrap-It
Сезон 4 Серия 4
31 марта 2017
Банда Гарби Garby's Gang
Сезон 4 Серия 5
31 марта 2017
Шестеренки Gearwigs
Сезон 4 Серия 6
31 марта 2017
Мост Bridge
Сезон 4 Серия 7
31 марта 2017
График выхода всех сериалов
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